Parli di un paio di scarpe con un’amica e, qualche ora dopo, ti compare la pubblicità proprio di quel modello su Instagram. Coincidenza? Forse no. Da anni circola l’idea che gli smartphone “ascoltino” le conversazioni per proporci annunci personalizzati, e se fino a poco tempo fa sembrava solo una leggenda metropolitana, oggi un’inchiesta americana riaccende i sospetti: alcune aziende avrebbero davvero sviluppato tecnologie capaci di captare frasi e parole pronunciate nella vita quotidiana. Non si parla di spionaggio cinematografico, ma di un sistema molto più realistico – e inquietante – che trasforma la voce in dati pubblicitari.

Come funziona il “microfono attivo”

Tutto parte da un’indagine del giornale statunitense 404 Media, che ha portato alla luce un sistema di nome Active Listening, sviluppato dalla società americana Cox Media Group (CMG). Secondo i documenti ottenuti dai giornalisti, questa tecnologia sfrutterebbe i microfoni di dispositivi connessi – come smartphone, smart TV o assistenti vocali – per catturare brevi frammenti di conversazioni.

Non si tratta di registrazioni continue o intercettazioni, ma di un ascolto “mirato”: l’algoritmo isolerebbe solo le frasi che indicano un bisogno o un interesse. Per esempio, se qualcuno pronuncia una frase come “devo cambiare il condizionatore”, il sistema la riconosce come un potenziale segnale d’acquisto. A quel punto, entra in azione l’intelligenza artificiale: le parole vengono analizzate, categorizzate e trasformate in dati pubblicitari, pronti per essere usati dalle aziende. Il risultato è che pochi giorni dopo, quell’utente può iniziare a vedere annunci su misura, su YouTube, Google, Spotify o durante lo streaming video.

L’inchiesta che ha fatto tremare il mondo del marketing

Le prove raccolte da 404 Media non sono passate inosservate. Le slide interne di CMG, trapelate online, descrivono in dettaglio come la compagnia vendesse alle aziende un servizio di ascolto attivo “geolocalizzato”, in grado di operare in zone specifiche, ad esempio, in un quartiere o all’interno di un centro commerciale.

Nelle presentazioni compare anche la menzione di presunte partnership con Google, Amazon e Meta, poi smentite dalle stesse aziende e rimosse dai programmi ufficiali. Google, in particolare, ha escluso CMG dal suo Partner Program dopo l’emersione della vicenda. Ma le modalità tecniche con cui questi dati vengono raccolti restano in parte un mistero: non è chiaro se CMG utilizzi app specifiche, codici inseriti in software di terze parti o altre forme di tracciamento integrato.

Non serve un microfono per essere tracciati

Anche se l’idea di un “microfono spia” nel nostro smartphone fa rabbrividire, la verità è che non serve ascoltare per conoscerci. Ogni azione che compiamo online – una ricerca su Google (che ha persino lanciato una sfida da 5cmilioni di dollari), un like su Instagram, una posizione condivisa – genera una scia di dati. Questi dati, aggregati dagli algoritmi, costruiscono un profilo digitale dettagliatissimo: interessi, abitudini, gusti, orari in cui siamo più attivi e perfino stati d’animo ricorrenti.

È su questo principio che si basa la pubblicità personalizzata: più informazioni raccoglie, più riesce a colpire nel segno. L’ascolto vocale, se esistesse davvero in modo sistematico, sarebbe solo un’estensione estrema di un meccanismo che già esiste e che tutti accettiamo ogni volta che clicchiamo “Accetto i cookie”.

Ascolto o marketing predittivo? Il confine è sempre più sottile

Il punto, quindi, non è tanto se lo smartphone “ci spia”, ma fino a che punto le aziende sono disposte a spingersi per anticipare i nostri desideri. L’intelligenza artificiale, oggi, è in grado di analizzare il linguaggio, comprendere le emozioni e prevedere comportamenti di consumo con una precisione impressionante. Non serve più leggere la nostra mente: basta analizzare ciò che diciamo, scriviamo o cerchiamo. E mentre i governi e le autorità per la privacy cercano di regolamentare l’uso dei dati, le tecnologie continuano a evolversi più velocemente delle leggi.