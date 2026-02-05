VIDEO
Snoop Dogg spopola alle Olimpiadi: prima la fiaccola, poi le bocce

È una delle immagini più sorprendenti e commentate delle ultime ore. Il rapper americano Snoop Dogg, icona della cultura hip-hop mondiale e volto internazionale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si è concesso una pausa inconsueta dal clima dei Giochi per una sessione di bocce.

È successo alla storica Balera dell’Ortica del capoluogo lombardo ed è stato un evento che ha attirato l’attenzione non solo dei media nazionali ma anche dei cittadini. A saltare all’occhio è stato il contrasto tra la modernità della popstar e la tradizione semplice e spontanea dello sport che ha scelto per rilassarsi.

Snoop Dogg si concede una visita nella Milano popolare

Il 3 febbraio, dopo aver partecipato alla cerimonia al Villaggio olimpico e aver portato la fiamma come tedoforo per la staffetta nella città di Gallarate, Snoop Dogg ha fatto tappa alla Balera dell’Ortica, noto per la sua atmosfera popolare e convivialità. La scelta non è stata casuale: è un luogo radicato nella tradizione sociale e culturale milanese, dove generazioni diverse si incontrano per ballare, mangiare e, soprattutto, giocare a bocce. È proprio qui che il rapper di fama internazionale ha deciso di cimentarsi in una partita, accompagnato dall’attore americano Mario Lopez e dalla conduttrice Kit Hoover, entrambi in città per seguire le Olimpiadi per la NBC.

Un gioco antico che racconta comunità ed è sempre attuale

Che Snoop Dogg, presente alle Olimipiadi di Milano-Cortina, abbia deciso di concedersi una partita a bocce non è solo un motivo per spopolare sui social e diventare virale con video e foto che hanno fatto il giro del web. Questo sport è molto di più. Si tratta di un gioco popolare con profonde radici nella cultura italiana ed europea. L’attrezzatura è semplice ed economica, il suo vero valore risiede nei rapporti umani che genera, rappresentando da sempre un momento di socialità intergenerazionale.

Nei centri urbani e nei borghi, le bocce sono spesso il cuore di una comunità, un modo per condividere tempo, competizione e storie personali sotto il sole o all’ombra delle pergole. A Milano e nella sua area metropolitana, le bocciofile e le balere come quella dell’Ortica sono spazi di incontro che intrecciano memoria, amicizia e convivialità spontanea.

L’arrivo di Snoop Dogg alla Balera dell’Ortica: una scelta inaspettata

Alla Balera dell’Ortica, come racconta la titolare Marina Di Furia, Snoop Dogg non si è limitato a osservare: ha giocato concretamente a bocce con il papà della proprietaria e con la guida della bocciofila locale. Ha anche gustato lo gnocco fritto e un bicchiere di buon vino. Nel pieno dello spirito delle Olimpiadi, ha condiviso con i presenti anche qualche risata e scatto fotografico.

L’episodio è diventato rapidamente virale, non tanto per la presenza di una celebrità internazionale, quanto per l’incontro insolito tra pop e tradizione popolare italiana. Il rapper, noto per la sua personalità eclettica fuori e sul palco, ha dimostrato con semplicità come spazi comunitari come le bocciofile possano essere luoghi di inclusione e scambio, capaci di unire realtà apparentemente distanti.

Per molti milanesi presenti, la scena è stata un simbolo: una celebrazione non solo dell’avvicinarsi dei Giochi Olimpici Invernali 2026, ma anche della capacità di Milano di accogliere culture diverse e di far dialogare tradizione e contemporaneità in un gesto semplice come una partita a bocce in una balera storica.

