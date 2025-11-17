Jannik Sinner è un ragazzo d’oro, non soltanto per il talento indiscusso sui campi da tennis più prestigiosi del mondo, ma anche perché dimostra di avere un animo sensibile. Lo sa bene Laila Hasanović, la modella e fidanzata dello sportivo numero uno al mondo, e non solo. Nel suo cuore, infatti, c’è qualcun altro che gode del suo amore incondizionato. Si chiama Snoopy ed è un meticcio che lo ha accolto con tenerezza durante i festeggiamenti per la vittoria alle ATP Finals. Una figura che ha rischiato di rubargli la scena.

Durante la celebrazione del secondo titolo consecutivo in quel torneo, avvenuta a Torino il 16 novembre 2025, Laila ha voluto portare con sé il cagnolino sul campo dopo la premiazione. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi di Sinner, che si è chinato per accarezzare il cane, sorridere e includerlo spontaneamente nella foto di gruppo in mezzo al suo staff. Un momento che ha incuriosito e intenerito fan e appassionati del tennis.

Il legame fra Jannik Sinner e Snoopy

Snoopy è un meticcio a cui Jannik Sinner è davvero molto legato. Nelle fotografie appare come una vera e propria mascotte, ma è anche qualcosa di più. I valori del tennista non si evincono solo sul campo di gioco, durante i set giocati al cardiopalma, ma anche nella vita di tutti i giorni. E il carattere affettuoso del cagnolino si è sposato perfettamente con l’indole del fidanzato della sua padroncina, Laila Hasanović. I tre appaiono come una vera famiglia, che decide di condividere ogni momento della vita insieme.

L’evento non è solo un gesto simbolico: la scelta di portare Snoopy in campo denota il legame affettivo molto forte che Sinner ha instaurato con l’animale. Non si sa molto sul passato di Snoopy, né da quanto tempo è stato adottato, quel che è certo è che una figura importante nella vita della coppia. Jannik, ancora una volta, dimostra di non essere solo un atleta vincente, ma anche una persona che tiene profondamente ai suoi affetti più stretti, compresi i quattro zampe. L’emblema dello sport più nobile, quello che unisce.

La riflessione dietro all’apparizione di Snoopy alle ATP Finals

Questo episodio, oltre a essere simpatico, ha un risvolto più profondo: rappresenta un momento di normalità in un mondo — quello del tennis professionistico — spesso dominato da pressioni, sponsor e competizione. Portare il proprio cane nella zona di premiazione e festeggiare con lui significa voler condividere la gioia con chi, nella vita quotidiana, è un compagno fedele e affettuoso.

Nonostante la riservatezza su dettagli come età o provenienza dell’animale, la sua presenza ha già catturato l’attenzione di media e fan, consolidando un’immagine domestica e affettuosa intorno alla coppia. Snoopy non è solo il cane di Laila Hasanović: è diventato un simbolo affettivo della relazione con Jannik Sinner, un piccolo protagonista nei momenti pubblici, che rappresenta la parte più umana e familiare della vita dell’atleta. La sua apparizione durante le celebrazioni sportive l’ha resa una presenza simpatica e significativa, una mascotte non ufficiale ma dal grande valore emotivo.