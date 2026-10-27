A che età un ragazzo dovrebbe poter aprire un profilo sui social network? È una domanda che riguarda milioni di famiglie e alla quale sempre più governi stanno cercando di dare una risposta attraverso nuove leggi. L’ultima decisione arriva dalla Grecia, dove il Parlamento ha approvato il 23 ottobre 2026 il divieto di accesso ai social per i minori di 15 anni, destinato a entrare in vigore il 1° gennaio 2027. Una stretta che si inserisce in un quadro internazionale già in evoluzione: l’Australia ha imposto un limite di 16 anni, mentre diversi Paesi europei stanno discutendo misure analoghe. Ma non tutte le restrizioni sono uguali e, soprattutto, non tutte sono già diventate legge. E in Italia cosa succede? Al momento esistono regole sul consenso al trattamento dei dati personali dei minorenni, mentre una proposta per introdurre limiti più severi all’accesso alle piattaforme è ancora all’esame del Parlamento.

La Grecia vieta i social ai minori

La Grecia ha deciso di vietare l’accesso ai social network ai ragazzi con meno di 15 anni. La legge obbligherà le piattaforme digitali a verificare l’età degli utenti. La decisione arriva mentre diversi governi cercano di limitare i rischi associati all’utilizzo dei social durante l’adolescenza, dalla dipendenza digitale al cyberbullismo. L’Australia ha già introdotto un divieto per gli under 16, mentre in Europa si moltiplicano le iniziative legislative. Anche l’Italia sta discutendo nuove restrizioni, ma le regole attualmente in vigore sono diverse da quelle approvate in Grecia.

Grecia, dal 2027 social vietati ai minori di 15 anni

Il provvedimento passato in Grecia è stato promosso dal governo del primo ministro Kyriakos Mitsotakis e sostenuto dalla maggioranza parlamentare di Nuova Democrazia. L’obiettivo dichiarato è contrastare alcuni dei problemi che possono accompagnare un utilizzo eccessivo delle piattaforme digitali durante l’adolescenza, tra cui ansia, disturbi del sonno, isolamento sociale e cyberbullismo.

La novità riguarda anche le responsabilità delle aziende tecnologiche: le piattaforme dovranno introdurre sistemi di verifica dell’età per impedire l’accesso agli utenti che non hanno ancora raggiunto la soglia prevista dalla legge. Tra i servizi interessati figurano social network molto diffusi come Instagram, TikTok e X. Per le società che non rispetteranno le disposizioni sono previste sanzioni economiche che potranno arrivare fino al 6% del fatturato globale.

La Grecia si aggiunge così ai Paesi che hanno scelto di intervenire direttamente sull’accesso dei minorenni ai social, anziché affidarsi esclusivamente ai controlli dei genitori o alle condizioni di utilizzo stabilite dalle singole piattaforme.

Australia, il divieto dei social agli under 16 è già in vigore

Il precedente internazionale più significativo è forse quello dell’Australia, che ha introdotto un divieto di accesso ai social network per i minori di 16 anni. La normativa australiana è entrata in vigore il 10 dicembre 2025 e impone alle piattaforme interessate di adottare misure per impedire ai ragazzi sotto la soglia prevista di mantenere o aprire un account.

Le restrizioni riguardano diversi servizi molto utilizzati dagli adolescenti, tra cui Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube, X e Reddit. Ma a differenza di quanto si potrebbe immaginare, la normativa non punta a sanzionare direttamente i ragazzi o le loro famiglie. La responsabilità principale ricade sulle aziende, chiamate a dimostrare di aver adottato misure adeguate per rispettare il limite d’età. Nei mesi successivi all’entrata in vigore del divieto, sono emerse difficoltà nell’identificazione degli utenti minorenni e nella gestione degli account già esistenti. Il caso australiano è diventato così un riferimento per altri governi, ma anche un banco di prova per capire quanto sia concretamente possibile far rispettare un divieto di questo tipo.

Danimarca, Spagna e Norvegia: i Paesi che valutano nuove restrizioni

Anche in Europa il dibattito sui social network e i minorenni è diventato una questione politica.

La Danimarca ha raggiunto un accordo politico per introdurre un limite di 15 anni all’accesso ad alcuni social network. L’iniziativa prevede però la possibilità di deroghe autorizzate dai genitori, secondo modalità da definire.

In Spagna, il governo ha sostenuto l’introduzione di una soglia più elevata per l’utilizzo autonomo delle piattaforme, con particolare attenzione alla verifica dell’età e alla responsabilità delle aziende tecnologiche.

Anche la Norvegia ha discusso misure per limitare l’accesso dei più giovani ai social network, nell’ambito di un confronto più ampio sulla tutela degli adolescenti nell’ambiente digitale. Le iniziative non sono però tutte allo stesso punto: in alcuni Paesi esistono accordi politici o proposte legislative, mentre in altri le misure sono ancora oggetto di discussione. Non sarebbe quindi corretto parlare di un divieto già in vigore in tutta Europa. Le differenze riguardano anche l’età minima prevista, le eventuali autorizzazioni dei genitori e i sistemi che le piattaforme dovrebbero utilizzare per controllare gli accessi.

Francia, il percorso legislativo incontra ostacoli

La Francia è un altro dei Paesi europei che hanno cercato di rafforzare la protezione dei minorenni sui social network. Il dibattito si è concentrato soprattutto sulla soglia dei 15 anni e sulla necessità di introdurre controlli più efficaci per impedire l’accesso ai ragazzi più piccoli.

Il percorso normativo francese ha però incontrato ostacoli giuridici, legati anche alla compatibilità delle restrizioni nazionali con le disposizioni europee. Questo aspetto evidenzia una delle principali difficoltà per gli Stati membri dell’Unione Europea: stabilire regole più severe senza entrare in contrasto con il quadro normativo comunitario Una misura approvata a livello nazionale, infatti, non coincide necessariamente con un divieto immediatamente applicabile.

Social vietati ai minori in Italia: cosa prevede la legge

In Italia, al momento, non esiste un divieto generale di accesso ai social network per tutti i minori di 15 o 16 anni paragonabile a quello australiano. La normativa attualmente in vigore riguarda soprattutto il consenso al trattamento dei dati personali.

L’articolo 2-quinquies del Codice della privacy stabilisce che un minore può esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati, nell’ambito dei servizi digitali interessati dalla disposizione, a partire dai 14 anni. Per i ragazzi che non hanno ancora compiuto 14 anni, quando il trattamento si basa sul consenso, è invece necessaria l’autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale. Questo non significa che ogni quattordicenne possa iscriversi liberamente a qualsiasi piattaforma: i singoli servizi possono prevedere requisiti di età differenti e devono comunque rispettare le altre disposizioni applicabili.

Nel corso del 2026 sono state discusse proposte per vietare l’apertura di account social ai minori di 15 anni, introducendo strumenti più rigorosi per verificare l’età degli utenti. Tra le ipotesi esaminate figura anche l’innalzamento della soglia per il consenso autonomo al trattamento dei dati personali. Si tratta però di modifiche che richiedono il completamento dell’iter legislativo prima di poter diventare obbligatorie.

Perché sempre più Paesi vogliono limitare i social ai minorenni

Dietro le nuove iniziative legislative c’è una preoccupazione condivisa: proteggere bambini e adolescenti dai rischi legati all’utilizzo delle piattaforme digitali. Tra i problemi maggiormente discussi figurano il cyberbullismo, l’esposizione a contenuti inappropriati, la raccolta dei dati personali e il tempo trascorso davanti agli schermi.

Un ruolo importante nel dibattito riguarda anche il funzionamento degli algoritmi, progettati per proporre continuamente nuovi contenuti e mantenere elevato il coinvolgimento degli utenti. La questione, tuttavia, non si esaurisce con l’introduzione di un limite anagrafico Un divieto può risultare difficile da applicare se i sistemi di verifica dell’età sono facilmente aggirabili. Allo stesso tempo, controlli particolarmente invasivi potrebbero sollevare problemi di riservatezza e protezione dei dati. Per questo diversi esperti e rappresentanti delle istituzioni sottolineano l’importanza di affiancare alle eventuali restrizioni anche percorsi di educazione digitale. Il confronto riguarda direttamente anche l’Italia, dove il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara si è espresso a favore di limiti più severi per l’accesso degli adolescenti ai social network.