Il nome deriva dal greco antico σοφία (sophia) e significa letteralmente saggezza, conoscenza (non a caso nella mitologia greca Sofia era la Dea della Sapienza). È la stessa radice da cui sono tratti Sofocle e Sofronio. Sofia era un nome comune tra la nobiltà medievale europea e giunse in Gran Bretagna nel XVIII secolo. In Italia si diffuse solo nel XX secolo, anche grazie alla popolarità dell’attrice Sofia Scicolone, poi diventata la diva Sophia Loren.

Quando è l’onomastico

L’onomastico si può celebrare in memoria di varie sante e beate:

1º aprile , Beata Sofia Czeska-Maciejowska

, Beata Sofia Czeska-Maciejowska 30 aprile, Santa Sofia di Fermo, vergine e martire assieme a Vissia sotto Decio

25 maggio, Santa Madeleine-Sophie Barat, vergine

10 settembre, Santa Sofia, martire siciliana, patrona di Sortino

18 settembre , Santa Sofia, martire con sant’Irene

, Santa Sofia, martire con sant’Irene 23 settembre, Beata Sofia Ximenez Ximenez, madre di famiglia e martire presso Valencia

30 settembre, Santa Sofia, martire a Roma con le sue tre figlie

15 ottobre, Santa Sofia, martire a Cagliari con Cecilia e Ginia sotto Diocleziano

Personalità di Sofia

Chi porta questo nome ha una natura misteriosa e complessa. Sofia è intelligente, ha senso dell’umorismo e del romanticismo. È sensibile, curiosa e attratta da tutto ciò che non sa e conosce. Ha una personalità a due facce: da un lato è estroversa e comunicativa, dall’altro è umorale, riservata, sfrontata e arrogante.

A volte si rifugia nel suo mondo, per proteggersi dall’esterno. Quando lo fa può apparire introversa e chiusa. Senza dubbio uno dei suoi pregi è il coraggio, che dimostra sempre con un temperamento forte e caldo. Sofia è una provocatrice nata, non ama essere seconda rispetto a niente e nessuno.

Si annoia facilmente e ha bisogno di essere continuamente impegnata in qualche attività. La routine e la monotonia non fanno proprio per lei, tanto nel lavoro quanto nella vita sentimentale.

Che lavoro farà Sofia

Sofia troverà successo nel mondo della moda, del design, dello spettacolo, dell’architettura. In ogni ambito in cui può esprimere al meglio la sua personalità piena di sfaccettature.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che più si addice a Sofia è quello dei Gemelli. Come è noto, i nati sotto questo segno sfuggono dall’abitudine, proprio come lei. Il suo numero fortunato è il 2, che ben rimanda alla dualità della personalità e ai tratti caratteriali contrastanti. I colori legati al nome sono due: il verde e il giallo, quest’ultimo simboleggiante il sole, il buonumore e l’altruismo.

Anche le pietre portafortuna sono due: lo smeraldo e l’ambra, resina nota per la sua capacità di trasformare l’energia negativa in positiva e con effetti positivi antistress.

Loren, da Sofia a Sophia

La giovanissima ed esordiente Sofia Scicolone venne ribattezzata Sofia Lazzaro ai tempi in cui posava per i fotoromanzi. Il motivo? Era talmente bella da far resuscitare i morti!

Qualche anno dopo fu poi il famoso produttore Goffredo Lombardo a ribattezzarla definitivamente Sophia Loren, cambiando la f del nome con un ph decisamente più esotico e sostituendo Lazzaro con un cognome ispirato a quello di Märta Torén, stellina svedese in auge negli anni ’50 del secolo scorso.