Capita anche a distanza di anni: ci si addormenta da adulti, con un lavoro, una casa, responsabilità ben diverse da quelle dei diciott’anni, e ci si ritrova di nuovo davanti all’esame di Maturità. Magari manca una materia, non si è studiato abbastanza, non si trova l’aula, la commissione aspetta e l’ansia cresce come se fosse tutto reale. Al risveglio resta una sensazione precisa: ma perché, dopo tanto tempo, la mente torna proprio lì?

Il sogno della Maturità è molto comune e non riguarda solo chi ha vissuto quell’esame come un trauma. Come spiega la psicologa clinica e dinamica Maria Taverna su DiLei, l’esame di Maturità può riemergere nei sogni perché conserva una forte memoria emotiva: diventerà sì, poi, un ricordo scolastico, ma è prima di tutto un passaggio carico di ansia, aspettative e giudizio.

Non è solo nostalgia della scuola

Il tema è tornato d’attualità anche per la presenza di alcuni volti noti tra gli studenti del 2026, da Pupo a Blanco, ma sognare la Maturità non significa per forza voler tornare a scuola. A volte può esserci anche nostalgia, certo: i compagni, i corridoi, l’idea di un tempo in cui le responsabilità sembravano più limitate. Ma spesso il sogno non parla davvero della scuola, bensì usa la scuola per raccontare altro.

La Maturità diventa una metafora di situazioni presenti: un colloquio di lavoro, una scelta importante, un cambiamento personale, una relazione da chiarire, una decisione che espone al giudizio degli altri: la mente può tradurre tutto questo con un’immagine antica ma potentissima.

L’esame, in sogno, è il modo in cui il cervello mette in scena la sensazione di essere valutati.

Per questo può comparire anche quando nella vita reale non c’è nessun esame. Basta sentirsi sotto pressione, in ritardo, impreparati o osservati. Il sogno della Maturità sta dicendo che qualcosa nel presente riattiva la stessa emozione.

La Maturità come rito di passaggio

L’esame di Stato ha un peso simbolico perché arriva in un momento già pieno di cambiamenti. A diciotto o diciannove anni si chiude un ciclo, si lasciano abitudini familiari, si immagina l’università, il lavoro, l’indipendenza. Anche chi vive quel periodo con leggerezza conserva spesso una memoria emotiva intensa.

Questa memoria può restare silenziosa per anni e riemergere nei sogni quando si attraversa un altro passaggio. Una promozione, un trasloco, una separazione, una nuova fase professionale o familiare possono avere poco a che fare con la scuola, ma molto con l’idea di “dover dimostrare qualcosa”. E allora il cervello sceglie uno scenario già pronto: l’aula, i professori, il compito, l’orale.

È per questo che il sogno può essere così realistico, perché la mente ricorda perfettamente la temperatura emotiva di quel momento: attesa, paura, speranza, giudizio, desiderio di farcela.

Il sogno come simulatore

Una delle interpretazioni più interessanti è quella del sogno come simulatore. Durante il sonno, il cervello rielabora esperienze, paure e scenari possibili. Non sempre lo fa in modo ordinato o letterale; spesso costruisce scene strane, mescola passato e presente, cambia luoghi e persone. Ma il nucleo emotivo può essere molto chiaro.

Sognare l’esame di Maturità può allora diventare una sorta di prova generale. La mente simula una situazione di stress per allenarsi a gestirla. Si torna davanti alla commissione perché, da svegli, magari ci si sente davanti a un’altra commissione invisibile: il capo, la famiglia, i colleghi, i social, o più semplicemente il proprio giudizio interno.

In questo senso, il sogno non va letto necessariamente come un segnale negativo: può indicare ansia, certo, ma anche una fase di movimento. Se la mente richiama l’esame, forse sta cercando di organizzare una tensione, dare forma a una paura, prepararsi a un cambiamento.

Quando e perché il sogno diventa ricorrente

Se il sogno della Maturità capita una volta ogni tanto, rientra in una normalità molto diffusa. Diverso è il caso in cui diventi frequente, disturbante o associato a un forte malessere. In quel caso può essere utile chiedersi cosa stia succedendo nella propria vita: ci si sente sotto esame? Si ha paura di non essere abbastanza preparati? Si sta vivendo un periodo in cui il giudizio degli altri pesa più del solito?

Non serve cercare una traduzione unica e valida per tutti: lo stesso sogno può avere significati diversi a seconda della persona. Per qualcuno la Maturità richiama il timore del fallimento, per qualcun altro il bisogno di riconoscimento, per altri magari il desiderio di chiudere un capitolo rimasto emotivamente aperto.