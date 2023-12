Tradire o sognare di essere traditi è uno dei sogni (o degli incubi) più ricorrenti. Eppure, il significato è tutt’altro che univoco: ecco tutto quello che secondo gli esperti c’è da sapere a riguardo.

Perché si sogna di essere traditi

I sogni ricorrenti sono la voce del nostro subconscio, mezzo attraverso il quale emergono preoccupazioni irrisolte e paure nascoste.

In amore periodo difficile, di discussioni e dubbi? Ebbene, un motivo per cui si sogna di essere traditi dal partner potrebbe essere correlato al tipo di rapporto di coppia.

Cosa significa sognare di tradire

Spesso accade anche che si sogni di tradire il proprio partner, anche se in realtà il rapporto va a gonfie vele. In questo caso, potrebbe trattarsi della manifestazione della repressione nella realtà di passioni sessuali, poi completamente sfogate nel sogno.

Non è tutto: tradire nei sogni può anche voler dire che la persona accanto non rispecchia al cento per cento il partner ideale.

Senso di inadeguatezza e mancanza di autostima

Altra motivazione che porta una persona a sognare di essere tradita potrebbe essere dovuta alla scarsa considerazione di sé.

Timore della solitudine

Sognare un tradimento può anche essere legato alla paura della solitudine. A volte tale timore si trasforma in una vera e propria fobia, al punto da disturbare i sogni e lasciare poi al risveglio un senso sgradevole che perdura per tutto il giorno.

Gelosia e possessività

Anche un eccesso reale di gelosia può condurre nei sogni a scenari fedifraghi. Cercare di avere sempre sotto controllo il partner è tutt’altro che sano, tanto nel sogno quanto nella vita vera.

Ricordate: perché una relazione d’amore sia armoniosa ed equilibrata occorre che coesistano reciproca fiducia, libertà e pieno rispetto degli spazi personali, senza pensieri o atteggiamenti ossessivi.

Sognare di essere traditi per via di un trauma vissuto

Si può sognare di essere traditi perché nella realtà si è vissuta un’esperienza simile. Un ricordo talmente doloroso da non essere stato del tutto superato e da portarlo vivo nei sogni in modo ricorrente.

In questa situazione si rende necessario lavorare sull’esperienza traumatica, sulla propria autostima e non in ultimo sulla fiducia nel partner.

Non bisogna lasciarsi sopraffare dal malessere o fuggirgli, anzi. Il trauma va sempre attraversato, affrontato e solo così risolto.

Per farlo può rendersi utile l’intervento di uno psicoterapeuta, figura che sarà fondamentale per dare una mano concreta nel “trasformare” la brutta esperienza.