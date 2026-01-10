Per decenni la fusione nucleare è rimasta una promessa affascinante, evocata come la soluzione definitiva al fabbisogno energetico globale ma sempre rimandata a un futuro indefinito. Oggi quella promessa sembra fare un passo concreto in avanti. In Cina, infatti, il cosiddetto “sole artificiale” ha superato un limite che per anni ha rappresentato uno degli ostacoli più complessi da aggirare, avvicinando la ricerca a un obiettivo che fino a poco tempo fa sembrava irraggiungibile. Non si parla ancora di energia pronta per alimentare le città, ma di un avanzamento scientifico che cambia la traiettoria della fusione nucleare e ridefinisce ciò che è tecnicamente possibile.

Cos’è il “sole artificiale” cinese

Il protagonista di questa svolta è l’Experimental Advanced Superconducting Tokamak, noto come EAST. Si tratta di un reattore sperimentale a confinamento magnetico, progettato per riprodurre sulla Terra i processi che avvengono nel cuore del Sole. All’interno di una camera a forma di ciambella, il tokamak utilizza campi magnetici potentissimi per confinare il plasma, uno stato della materia estremamente caldo in cui gli atomi possono fondersi liberando energia. A differenza della fissione nucleare tradizionale, la fusione promette energia abbondante, senza emissioni di CO₂ e con una quantità di scorie radioattive nettamente inferiore. EAST è da anni uno dei laboratori più avanzati al mondo in questo campo, noto per aver stabilito record di durata e stabilità del plasma.

Il limite della fusione appena superato

Uno dei problemi storici dei reattori a fusione è la cosiddetta soglia di densità del plasma. Aumentare la densità è fondamentale per rendere la fusione più efficiente, ma oltre un certo punto il plasma tende a diventare instabile, interrompendo il processo.

Nel nuovo esperimento con il “sole artificiale” cinese, gli scienziati cinesi sono riusciti a mantenere il plasma stabile anche oltre questa soglia, spingendolo ben al di sopra dei valori considerati operativi fino a oggi. Un risultato che, secondo i ricercatori, apre la strada a configurazioni più efficienti e potenzialmente scalabili. La svolta è frutto di un controllo estremamente preciso dell’interazione tra il plasma e le pareti del reattore, un aspetto cruciale che finora aveva rappresentato un collo di bottiglia per l’intera disciplina.

Perché questo risultato è diverso dagli altri

Non è la prima volta che un laboratorio riesce a superare temporaneamente questo limite, ma ciò che rende unico il traguardo di EAST è l’aver raggiunto una condizione teorica finora solo ipotizzata. In questa configurazione, l’aumento della densità non compromette la stabilità del plasma, un passaggio chiave verso reattori più efficienti.

Lo studio, pubblicato su Science Advances e coordinato dalla Chinese Academy of Sciences, suggerisce che questa modalità di funzionamento potrebbe essere replicata anche in futuri reattori di nuova generazione. In altre parole, non si tratta solo di un record da laboratorio ma di un’indicazione concreta su come progettare le macchine di domani.

Energia infinita? Non ancora, ma il futuro si avvicina

La fusione nucleare resta una tecnologia sperimentale. Oggi, nella maggior parte dei casi, i reattori consumano ancora più energia di quanta ne producano. Per questo motivo, gli esperti sono cauti nel presentare la fusione come una soluzione immediata alla crisi climatica. Ma i progressi come quello ottenuto in Cina dimostrano che il percorso non è più puramente teorico. Ogni passo in avanti riduce la distanza tra i prototipi attuali e una possibile applicazione industriale, anche se i tempi restano lunghi e complessi.