Le Olimpiadi invernali non sono fatte solo di record e medaglie. Dietro la competizione olimpica e ci sono storie personali, passioni e persino tentativi di trovare l’amore. È il caso della giovane statunitense Sophia Kirkby, una delle protagoniste dello slittino alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026. Oltre ai risultati sportivi, l’atleta ha fatto parlare di sé per un curioso appello lanciato sui social in vista di San Valentino.

Sophia Kirkby, la carriera olimpica della slittinista Usa

Nata nel 2001 a Ray Brook, nello stato di New York, Sophia Kirkby si è avvicinata allo slittino da bambina, entrando giovanissima nel circuito agonistico americano. Il suo talento è emerso presto: già da adolescente faceva parte del programma di sviluppo nazionale, un percorso che l’ha portata rapidamente ai livelli più alti della disciplina.

Inizialmente impegnata nelle gare individuali, nel 2020 ha scelto di specializzarsi nel doppio femminile, formando una coppia con Chevonne Forgan. Le due atlete hanno conquistato risultati importanti ai Mondiali, tra cui medaglie nel doppio e nella staffetta, oltre a prestazioni cronometriche di altissimo livello.

Ai Giochi di Milano-Cortina 2026 Kirkby ha fatto parte della prima generazione di slittiniste a competere nel doppio femminile olimpico, una disciplina introdotta solo di recente. Il loro piazzamento tra le migliori coppie del mondo conferma la crescita di un’atleta che unisce tecnica, potenza e grande freddezza in partenza — elemento cruciale nello slittino, dove i centesimi fanno la differenza.

L’atleta cerca l’amore a Milano-Cortina 2026 con un video: 600 i candidati

Se in gara serve sangue freddo, nella vita privata Kirkby ha dimostrato di avere anche ironia e autoironia. Nella settimana di San Valentino ha pubblicato un video in cui chiedeva apertamente: “Chi esce con me?”. Un invito semplice, ma sufficiente a scatenare una valanga di risposte.

In pochi giorni l’atleta ha ricevuto oltre 600 candidature da aspiranti accompagnatori, incuriositi dall’idea di trascorrere la festa degli innamorati con un’atleta olimpionica. Lei stessa si è definita “la scapola più ambita” del villaggio, raccontando di voler vivere i Giochi anche dal punto di vista sentimentale.

Secondo quanto dichiarato, l’obiettivo non era tanto trovare l’anima gemella quanto condividere un momento normale — come un cappuccino o una passeggiata — in un contesto straordinario e spesso isolante come quello olimpico. Alla fine Kirkby si è ritrovata con più appuntamenti fissati nello stesso giorno, segno che la sua spontaneità ha conquistato il pubblico.

Il gesto ha anche mostrato un lato meno raccontato degli atleti: quello umano e psicologico. Sempre in grandi team, ma alla fine solitari. Lontani da casa per settimane, sotto pressione e con ritmi serrati. I partecipanti ai Giochi cercano spesso momenti di leggerezza per staccare dalla competizione.

Grindr bloccato nel villaggio olimpico (per la tutelare gli atleti)

Proprio la dimensione privata degli atleti ha spinto alcune aziende tecnologiche ad adottare misure straordinarie durante le Olimpiadi. Tra queste c’è Grindr, una delle app di incontri più diffuse nella comunità LGBTQIA+.

Durante Milano-Cortina 2026 la piattaforma ha limitato alcune funzioni per gli utenti presenti nel villaggio olimpico. In particolare è stata disattivata la possibilità di esplorare profili a distanza e di individuare con precisione la posizione degli altri utenti. Una scelta pensata per impedire che persone esterne potessero identificare atleti queer, soprattutto quelli provenienti da paesi in cui l’omosessualità è perseguita o non dichiarata pubblicamente.

Anche la funzione che indica la distanza esatta tra due profili è stata modificata, mostrando solo valori approssimativi. L’obiettivo è evitare che qualcuno possa dedurre chi si trova all’interno del villaggio o persino identificare singoli sportivi.

Gli utenti possono comunque comunicare e incontrarsi, ma senza condividere automaticamente la propria posizione. Sono state inoltre attivate misure aggiuntive di privacy, come messaggi temporanei e restrizioni sugli screenshot. Non è la prima volta che succede, la stessa decisione era stata presa per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ancora Pechino 2022.