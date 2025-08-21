Il sorpassometro, nuovo sistema tecnologico di rilevazione automatica dei sorpassi vietati, ha fatto il suo ingresso sulle strade italiane. Combinando sensori nel manto stradale e videocamere ad alta definizione, il dispositivo si pone come strumento chiave nella lotta contro le manovre più rischiose alla guida.

Il sorpassometro rappresenta una svolta nella sicurezza stradale e una risposta concreta a una delle cause principali di incidenti. Ma insieme al progresso, gli automobilisti sono già pronti ad aggrapparsi a difetti di segnalazione e omologazione, per puntare a un lecito ricorso.

Un occhio elettronico sulle strisce continue

Da molto tempo siamo abituati agli autovelox, che misurano la velocità istantanea di un veicolo. Dai primi anni duemila abbiamo anche imparato a famigliarizzare con i tutor, i sistemi di rilevamento della velocità media. Tutti strumenti che, se da un lato puntano alla nostra sicurezza al volante, dall’altro sono temuti per le sanzioni che da essi possono derivare.

Ora saremo obbligati a fare i conti con un nuovo occhio elettronico, pronto a punire altri comportamenti scorretti alla guida. Il sorpassometro è stato progettato per punire solo i sorpassi vietati, come quelli su striscia continua o in curve cieche.

Il modello più evoluto, l’SV3, introdotto con il Decreto n. 603 del dicembre 2024 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, può essere installato anche su strade con limiti di velocità fino a 90 km/h, ampliando il raggio d’azione rispetto ai modelli precedenti.

È composto da sensori nel manto stradale che, al passaggio del veicolo sulla corsia vietata, attivano telecamere sopraelevate. Il sistema registra un video di 15 secondi (5 prima e 10 dopo la manovra) e invia le immagini alla Polizia Locale, dove l’infrazione è confermata da un operatore. Questa tecnologia automatizzata è destinata a corridoi stradali ad alto rischio (rettilinei con visibilità limitata, dossi, curve cieche) selezionati tramite decreto prefettizio.

Il sorpassometro è un altro strumento a cui dovranno fare attenzione gli automobilisti, oltre al sistema CED, introdotto a inizio giugno 2025.

A quanto ammontano le multe col sorpassometro

Chi completa un sorpasso vietato rischia sanzioni pesanti, in linea con l’articolo 148 del Codice della Strada: le multe sono comprese tra i 167 e i 665 euro, con annessa la decurtazione di 10 punti dalla patente. Attenzione però, perché la sanzione sarà ancora più pesante se l’infrazione viene commessa in prossimità di curve, dossi o incroci, dove sarà compresa tra i 327 e i 1.308 euro (sempre con la medesima decurtazione di punti). In caso di recidiva è prevista anche la sospensione della patente per un periodo tra 1 e 3 mesi. Quest’ultima scatterà automaticamente se l’infrazione viene commessa da un neopatentato.

E non finisce qui. Le multe diventano ancora più salate se l’infrazione avviene tra le 22 e le 7 del mattino, con un aumento di un terzo. In alcuni casi, la guida contromano durante il sorpasso può far lievitare la multa a oltre 1.300 €.

Cosa fare in caso di sanzione

A differenza dell’alt sempre immediato da parte degli agenti, il sorpassometro opera in modalità differita, esattamente come tutor e autovelox. La contestazione avviene a posteriori, dando all’automobilista la possibilità di contestare la multa, qualora ritenga di non aver commesso l’infrazione, magari perché ha interrotto la manovra di sorpasso vietata prima del suo completamento. Il ricorso deve avvenire entro 30 giorni dal Giudice di Pace o entro 60 giorni dal Prefetto. I motivi validi per impugnare il verbale possono includere la segnaletica assente o illeggibile (che viola l’obbligo di preavviso), ma anche l’assenza di omologazione di un dispositivo (più difficile da dimostrare, ma si tratta di un requisito tecnico fondamentale che può invalidare la multa).