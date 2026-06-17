Sorpresa inaspettata per un bambino che si stava divertendo su un lungo scivolo in un bosco nei pressi di Kutná Hora, nella Repubblica Ceca.
Il bambino s’è trovato improvvisamente di fronte un tenero cerbiatto fermo nella pista: il cucciolo ha provato alcune volte a rialzarsi, scivolando ripetutamente con gli zoccoli sul metallo.
Alla fine, facendo appello a tutte le sue forze, è riuscito a piantarsi sulle zampe e a saltare fuori dallo scivolo per poi dileguarsi nel bosco vicino.
Video tratto da: IPA / KameraOne