Sorride alla videocamera ma dietro di lei arriva l'enorme squalo balena

Arrivano dal mare di Cebu, nelle Filippine le spettacolari immagini di un emozionante incontro tra una snorkeler, Maurene Calago, e un gigante del mare, lo squalo balena.

Proprio mentre sorride alla videocamera, alle spalle della nuotarice s’è avvicinato arriva lo squalo, che s’è anche divertito a dare un’amichevole ‘spintarella’ alla nuotatrice.

Maurene s’è leggermente spostata, un po’ per il timore dell’enorme animale, un po’ per evitare di colpirlo accidentalmente e magari irritarlo, per poi risalire in superficie dopo aver salutato la videocamera.

Per fortuna della nuotatrice, gli squali balena sono noti per la loro indole mite e, nonostante le enormi dimensioni (sono i più grandi pesci esistenti, arrivando fino a 14 metri di lunghezza), si nutrono per filtrazione, cibandosi principalmente di plancton e piccoli pesci.

Si tratta di animali generalmente curiosi e non aggressivi nei confronti delle persone, spesso si avvicinano a subacquei e snorkelisti senza creare problemi. Come, in fondo, è successo anche nel caso di Maurene.

Video tratto da: IPA / KameraOne