SpaceX, esplosione del razzo Starship durante un test in Texas

Un razzo della società SpaceX di Elon Musk è esploso durante un test di routine in Texas, non ci sono feriti o vittime. L’esplosione, secondo il racconto di alcune persone, ha fatto tremare finestre e vetri delle abitazioni locali.

Con un comunicato SpaceX informa che “il razzo ha subito una grave anomalia mentre si trovava su un banco di prova presso Starbase”. “Una area di sicurezza intorno al sito è stata mantenuta sgombra durante l’intera operazione e tutto il personale è al sicuro e presente. Il nostro team di Starbase sta lavorando attivamente per mettere in sicurezza il sito di test e l’area immediatamente circostante in collaborazione con le autorità locali”, continua la nota.

Non ci sarebbero pericoli per i residenti delle comunità circostanti