Dopo aver trascorso quasi un giorno nello spazio, Starship è tornata esattamente nel punto da cui era partita: la navetta di SpaceX è stata recuperata direttamente dalla torre di lancio, grazie a due giganteschi bracci meccanici che l’hanno afferrata durante la discesa. È successo sabato 14 novembre 2026 a Starbase, in Texas, al termine di una missione durata circa 22 ore e mezza e conclusasi con un risultato mai raggiunto prima per lo stadio superiore del sistema Starship. Le immagini diffuse dall’azienda di Elon Musk documentano una manovra particolarmente complessa, destinata a segnare una tappa importante nello sviluppo dei razzi riutilizzabili. Il successo, però, riguarda soltanto una parte del sistema: durante lo stesso test, infatti, qualcosa non è andato come previsto.

SpaceX recupera Starship: cosa è successo in Texas

Il quindicesimo volo sperimentale di Starship è cominciato venerdì 13 novembre dalla base spaziale di Starbase, nel sud del Texas. Il sistema di lancio, composto dal potente razzo propulsore Super Heavy e dalla navetta superiore Starship, è decollato con l’obiettivo di verificare diverse capacità operative, tra cui il ritorno controllato dei due veicoli.

Dopo la separazione dal primo stadio, la navetta, identificata come Ship 42, ha proseguito il proprio viaggio raggiungendo l’orbita terrestre. Durante la missione ha rilasciato 26 satelliti Starlink, destinati alla rete di comunicazioni satellitari sviluppata dalla stessa SpaceX.

Il volo è proseguito per oltre 22 ore, durante le quali Starship ha completato 14 giri attorno alla Terra. Prima di autorizzare il rientro, i tecnici hanno verificato le condizioni del veicolo, prestando particolare attenzione allo scudo termico, indispensabile per affrontare le temperature elevate generate dall’attraversamento dell’atmosfera. Una volta ricevuto il via libera, Starship ha acceso un motore per abbandonare l’orbita e iniziare il viaggio di ritorno verso il Texas.

Il momento in cui la torre di lancio afferra Starship

La fase più delicata della missione si è svolta durante gli ultimi istanti della discesa. Dopo il rientro atmosferico, la navetta ha eseguito una serie di manovre per ridurre la velocità e orientarsi verticalmente in prossimità della torre di lancio.

A quel punto sono entrati in azione i due enormi bracci meccanici della struttura, soprannominata Mechazilla. Il sistema, progettato per sostenere e recuperare i veicoli spaziali, ha intercettato Starship mentre questa completava la propria discesa.

Le immagini mostrano la navetta avvicinarsi alla torre con precisione, fino a essere sostenuta dai bracci metallici. Il recupero è avvenuto senza che il veicolo dovesse atterrare su una piattaforma separata o terminare il volo in mare. Per la prima volta SpaceX è riuscita a recuperare con la torre lo stadio superiore di Starship dopo un volo orbitale.

In passato l’azienda aveva già utilizzato lo stesso sistema per afferrare il propulsore Super Heavy, ma il ritorno della navetta dall’orbita rappresentava una sfida diversa, anche per le sollecitazioni termiche e strutturali affrontate durante il rientro.

Il problema al razzo Super Heavy durante la missione

Non tutti gli obiettivi del quindicesimo test sono stati però raggiunti. SpaceX aveva previsto di tentare il recupero di entrambi gli elementi del sistema di lancio, ma il primo stadio Super Heavy non è riuscito a tornare alla torre (e non è la prima volta che accade).

Pochi minuti dopo il decollo, il propulsore ha interrotto la manovra di ritorno programmata. Secondo le prime informazioni comunicate durante la diretta della missione, un allarme relativo alla quantità di carburante ha determinato la conclusione anticipata dell’accensione necessaria per riportare il razzo verso la base. Il sistema di guida ha quindi rilevato che il veicolo non si trovava nella posizione corretta per effettuare il recupero e ha rinunciato all’avvicinamento alla torre.

Super Heavy è stato così indirizzato verso il Golfo del Messico, dove ha concluso il proprio volo in mare, senza essere recuperato. Il risultato della missione resta quindi parziale rispetto all’obiettivo di recuperare entrambi gli stadi, pur rappresentando un progresso importante per la navetta superiore.

Perché il recupero di Starship è così importante

Il progetto Starship nasce con un obiettivo ambizioso: sviluppare un sistema spaziale capace di essere utilizzato ripetutamente, riducendo la necessità di costruire nuovi veicoli dopo ogni missione.

Nei sistemi di lancio tradizionali, infatti, una parte consistente del razzo viene persa o non può essere riutilizzata senza interventi complessi. Recuperare un veicolo integro significa invece poterlo ispezionare, sottoporre a manutenzione e, in prospettiva, preparare per un nuovo volo. La possibilità di recuperare Starship direttamente sulla torre potrebbe inoltre semplificare alcune operazioni a terra, evitando di dover trasportare la navetta da un luogo di atterraggio distante.

Il recupero, però, non equivale ancora a dimostrare il riutilizzo immediato del veicolo. Sarà necessario verificare le condizioni della struttura, dei motori e dello scudo termico, oltre a stabilire quali interventi siano indispensabili prima di un eventuale nuovo lancio.

Per SpaceX si tratta comunque di un passaggio fondamentale nella strategia che punta a rendere i voli spaziali più frequenti e meno costosi. Sul lungo periodo, Elon Musk immagina di utilizzare Starship anche per il trasporto di persone e materiali verso Marte. È un progetto ancora lontano dalla realizzazione, che dipenderà dal superamento di numerose difficoltà tecnologiche e operative.