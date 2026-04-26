Donald Trump è stato portato via dalla scorta dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco nei pressi della sala al Washington Hilton Hotel dove si stava svolgendo il gala per la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Il presidente USA è rimasto illeso.

Spari al gala, Trump portato via dalla scorta

La serata dei corrispondenti della Casa Bianca si è trasformata in pochi secondi in una scena di emergenza. Donald Trump era al Washington Hilton, storico hotel della capitale statunitense, quando alcuni colpi d’arma da fuoco hanno interrotto l’evento. Secondo le prime ricostruzioni, gli spari sono arrivati dall’area esterna alla sala principale, mentre all’interno erano presenti giornalisti, ospiti istituzionali e membri dell’amministrazione.

Nel video si vede chiaramente il momento in cui gli agenti del Secret Service hanno circondato il presidente e lo hanno allontanato dalla sala, seguendo il protocollo previsto in caso di minaccia armata. Le immagini diffuse dai media mostrano Trump portato via rapidamente dalla scorta mentre tra i presenti cresceva la confusione. Molti ospiti si sono abbassati sotto i tavoli, cercando riparo nell’attesa di capire cosa stesse accadendo.

Il presidente è stato poi trasferito alla Casa Bianca, dove ha parlato ai giornalisti poco dopo l’accaduto. Trump ha raccontato di aver inizialmente pensato che il rumore fosse quello di un vassoio caduto, prima di essere portato via dagli agenti.

Chi è il sospettato fermato

Il sospettato è stato identificato dalle autorità come Cole Tomas Allen, 31 anni, originario della California. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’uomo sarebbe stato armato con più armi, tra cui un fucile a pompa, una pistola e alcuni coltelli. Gli investigatori ritengono che abbia agito da solo, ma il movente resta ancora oggetto di indagine.

L’uomo è stato bloccato dalle forze dell’ordine prima di raggiungere la sala in cui si trovava il presidente. Durante l’intervento è rimasto ferito un agente del Secret Service, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le autorità hanno sequestrato anche una stanza d’hotel collegata al sospettato, per verificare se all’interno vi fossero altri elementi utili alle indagini. L’Fbi sta analizzando il passato dell’uomo, le sue eventuali comunicazioni e ogni possibile traccia utile a chiarire se l’attacco fosse stato pianificato e con quale obiettivo.

Il precedente Reagan nello stesso hotel

Il Washington Hilton non è un luogo qualunque nella memoria politica americana. Proprio davanti a quell’hotel, nel 1981, Ronald Reagan fu ferito in un tentato assassinio da John Hinckley Jr. Il richiamo storico ha reso ancora più pesante l’episodio avvenuto durante la cena dei corrispondenti, evento simbolico della vita pubblica statunitense e tradizionalmente legato al rapporto tra presidenza, stampa e istituzioni.

Questa volta, secondo le prime informazioni, l’attacco non avrebbe raggiunto fisicamente la sala principale grazie al presidio di sicurezza allestito per l’evento. Resta però da chiarire come sia stato possibile che una persona armata sia riuscita ad avvicinarsi a un appuntamento con un livello di protezione così alto.

Trump: “una professione pericolosa”

Dopo l’evacuazione, Trump ha ringraziato pubblicamente gli agenti intervenuti e ha definito l’aggressore una persona intenzionata a fare del male. Ha poi parlato della politica come di una “professione pericolosa”, sottolineando che nessun Paese può considerarsi immune dalla violenza politica.

Il caso passa ora nelle mani degli investigatori federali. Il sospettato dovrà comparire davanti a un giudice e le accuse potrebbero ampliarsi con l’avanzare dell’indagine. Al momento, le autorità parlano di uso di arma da fuoco durante un crimine violento e aggressione a un agente federale con arma pericolosa. L’episodio riapre però anche il dossier sulla sicurezza degli eventi pubblici presidenziali. La cena dei corrispondenti della Casa Bianca è un appuntamento mondano, mediatico e istituzionale, ma resta un evento ad altissimo rischio quando vi partecipa il presidente degli Stati Uniti. La serata doveva celebrare stampa, politica e libertà di espressione. È finita invece con la fuga del presidente, la sala evacuata e un agente ferito.