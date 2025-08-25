Spari contro la nave Ocean Viking: il video dell'attacco

Le autorità hanno riassegnato un nuovo porto sicuro alla Ocean Viking, la nave che ha tratto in salvo 87 persone nelle acque internazionali davanti alla Libia.

L’imbarcazione di Sos Mediterranee, che inizialmente sarebbe dovuta sbarcare a Marina di Carrara, a 1.300 km di distanza dall’area di salvataggio, ha invece fatto rotta verso Siracusa, il nuovo porto di destinazione.

Intanto, l’ONG ha denunciato di essere stata presa di mira dalla Guardia Costiera libica che avrebbe sparato “centinaia di colpi” contro la nave. L’organizzazione ha divulgato le immagini del momento dell’attacco e fatto vedere anche i bozzoli e i fori lasciati sull’imbarcazione dei proiettili.

Fonte Sos Mediterranee