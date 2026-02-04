Spedizione negli abissi: l'incredibile avvistamento della Medusa Fantasma

Gli scienziati che esplorano le profondità marine argentine hanno catturato un rarissimo filmato di una gigantesca Medusa Fantasma.

L’avvistamento è avvenuto durante un’importante spedizione di ricerca per la mappatura degli abissi marini legata Schmidt Ocean Institute, spedizione nella quale i ricercatori hanno rilevato una biodiversità inaspettatamente ricca, tra cui vaste barriere coralline e decine di presunte nuove specie.

La Medusa Fantasma è uno dei più grandi organismi viventi, tanto da poter raggiungere le dimensioni di uno scuola bus.