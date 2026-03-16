Con l’arrivo della primavera torna puntuale una domanda che riguarda milioni di famiglie italiane: quando bisogna spegnere i riscaldamenti nel 2026? La risposta non è uguale per tutti. In Italia la legge stabilisce un calendario preciso che varia in base alle cosiddette zone climatiche, cioè alla temperatura media delle diverse aree del Paese.

Quest’anno lo spegnimento dei termosifoni parte il 15 marzo nelle zone più calde e arriva fino al 15 aprile nelle aree più fredde del Centro-Nord. Alcune zone alpine, invece, non hanno un limite preciso e possono utilizzare il riscaldamento anche oltre queste date. Il calendario è stabilito dal DPR n. 74 del 16 aprile 2013, che ha aggiornato le regole già previste dal DPR n. 412 del 1993. Le norme servono a bilanciare il comfort domestico con il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni.

Come funzionano le zone climatiche in Italia

Per stabilire quando accendere e spegnere i riscaldamenti, l’Italia è divisa in 6 zone climatiche, identificate con le lettere dalla A alla F. Questa classificazione si basa sui cosiddetti “gradi giorno”, un indice che misura la differenza tra la temperatura interna ideale di un edificio e la temperatura media esterna durante l’anno. Più alto è questo valore, più a lungo è consentito utilizzare gli impianti di riscaldamento.

Le zone sono suddivise così:

Zona A : meno di 600 gradi giorno, le aree più calde;

: meno di 600 gradi giorno, le aree più calde; Zona B : tra 600 e 900 gradi giorno;

: tra 600 e 900 gradi giorno; Zona C : tra 901 e 1400 gradi giorno;

: tra 901 e 1400 gradi giorno; Zona D: tra 1401 e 2100 gradi giorno;

tra 1401 e 2100 gradi giorno; Zona E : tra 2101 e 3000 gradi giorno;

: tra 2101 e 3000 gradi giorno; Zona F: oltre 3000 gradi giorno, cioè le aree montane più fredde.

In generale le zone A e B includono molte località costiere del Sud e delle isole, mentre le zone D ed E coprono gran parte del Centro e del Nord Italia. La zona F riguarda invece territori alpini e montani con temperature particolarmente rigide.

Il calendario dello spegnimento dei termosifoni

Il calendario nazionale stabilisce date diverse per ogni zona climatica. Nella zona A, dove il clima è più mite, i termosifoni devono essere spenti entro il 15 marzo. In questa fascia rientrano località come Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle, dove le temperature primaverili arrivano prima rispetto al resto del Paese.

La zona B prevede lo stop entro il 31 marzo. Qui si trovano città come Palermo, Reggio Calabria, Crotone, Trapani, Siracusa e Agrigento. Anche nella zona C i termosifoni si spengono entro il 31 marzo. Fanno parte di questa fascia diversi centri del Sud e delle isole, tra cui Napoli, Bari, Lecce, Cagliari e Salerno.

Salendo verso il Centro Italia si arriva alla zona D, dove gli impianti possono restare accesi fino al 15 aprile. In questa categoria rientrano città come Firenze, Genova, Ancona, Pescara e Roma, anche se nella capitale lo spegnimento è fissato al 7 aprile.

La zona E, che comprende gran parte del Nord Italia, prevede lo stop sempre il 15 aprile. Tra le città di questa fascia ci sono Milano, Torino, Bologna, Verona, Venezia, Bergamo, Padova e Parma. Infine esiste la zona F, che include i territori montani più freddi come Trento, Cuneo e Belluno. In queste aree non è previsto un limite temporale: i riscaldamenti possono essere utilizzati senza restrizioni quando le temperature lo richiedono.

Quante ore al giorno possono restare accesi i riscaldamenti

Oltre alle date di spegnimento, la legge stabilisce anche il numero massimo di ore giornaliere in cui è possibile tenere accesi i termosifoni. I limiti variano a seconda della zona climatica:

Zona A: massimo 6 ore al giorno;

al giorno; Zona B: massimo 8 ore ;

; Zona C: massimo 10 ore ;

; Zona D: massimo 12 ore ;

; Zona E: massimo 14 ore.

Queste regole valgono soprattutto per gli impianti centralizzati, tipici dei condomini. Gli impianti autonomi possono avere maggiore flessibilità, ma devono comunque rispettare le indicazioni generali sul risparmio energetico.

Perché esiste un calendario nazionale per i termosifoni

L’obiettivo principale è ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO₂ prodotte dagli impianti termici. Limitare l’utilizzo dei termosifoni nei mesi più caldi consente di abbassare i consumi di gas e migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni. È una misura che negli ultimi anni è diventata ancora più importante, soprattutto dopo le crisi energetiche e l’aumento dei costi dell’energia.

Attenzione alle ordinanze dei Comuni

Le date nazionali non sono sempre definitive. I Comuni possono modificare il calendario in base all’andamento delle temperature. Se una primavera è particolarmente calda, i sindaci possono decidere di anticipare lo spegnimento dei termosifoni per ridurre i consumi. Al contrario, in caso di freddo anomalo, è possibile autorizzare una proroga temporanea dell’accensione degli impianti. Per questo motivo è sempre consigliabile controllare il sito ufficiale del proprio Comune, dove vengono pubblicate eventuali ordinanze straordinarie.