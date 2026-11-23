Quando si va a prelevare ‘il’ bancomat anziché ‘dal’ bancomat: un ladro ha utilizzato un enorme carrello elevatore telescopico per rubare un bancomat dal drive-through della Bank of Texas a Dallas.

Il ladro ha manovrato le forche del ‘super-muletto’ per prendere il bancomat e s’è poi allontanato dall’area mentre il segnale acustico ha svegliato i vicini, tra cui Liz Anderson, che ha filmato il furto

Il carrello elevatore raggiunge una velocità massima inferiore ai 30 chilometri orari e quindi la fuga è stata decisamente lenta: tuttavia il furto sembra aver avuto buon esito, visto che finora la polizia non ha annunciato alcun arresto dopo l segnalazione ricevuta intorno alle 3.30 del mattino.

Video tratto da: IPA / KameraOne