Spettacolo in mare: il rarissimo avvistamento dell'orca bianca

Spettacolo straordinario per alcuni turisti a bordo di un’imbarcazione al largo della costa giapponese di Rausu, nell’Hokkaido: un’orca quasi interamente bianca che emergeva ripetutamente in mare aperto. I ricercatori ritengono che possa trattarsi dello stesso esemplare avvistato nella regione nel 2023, rendendola una delle meno di dieci orche bianche mai documentate in tutto il mondo.
Secondo le ipotesi degli scienziati, la particolare colorazione di queste rarissime orche potrebbe essere legata o a una forma di leucismo, che causa una riduzione della pigmentazione, o alla sindrome di Chediak-Highashi, una rara malattia ereditaria che, oltre a causare problemi al sistema immunitario, altera il colore di questi cetacei.
Video tratto da: IPA / KameraOne