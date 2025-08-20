Spid in pensione: quando smette di funzionare

Il 2025 è un anno ricco di novità sul piano della digitalizzazione. Fra queste ce n’è una che riguarda lo Spid. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, strumento al momento indispensabile per l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, smette di funzionare. Dal 2026 il suo posto sarà preso dall’IT Wallet, il nuovo portafoglio digitale sviluppato dal Governo italiano nell’ambito del progetto europeo sull’identità digitale.

L’addio definitivo è previsto l’anno prossimo, ma il processo di transizione è già iniziato. Il nuovo portafoglio digitale, infatti, sarà integrato nell’app IO e conterrà tutti i principali documenti personali in formato digitale. Fra questi ci sono la carta d’identità elettronica, la tessera sanitaria, la patente di guida e persino la tessera elettorale.

Cos’è l’IT Wallet e quando prenderà il posto dello Spid

L’IT Wallet è un vero e proprio cambio di paradigma. Non è solo uno strumento per accedere ai servizi telematici della PA, ma un portafoglio digitale personale che risponde le direttive del progetto europeo EUDI Wallet. Sarà in grado di conservare e mostrare documenti ufficiali come la Cie, attestati professionali, titoli di studio e molto altro. Senza bisogno di dover portare con sé le versioni cartacee o plastificate. Si tratta non soltanto di un processo di semplificazione, ma è anche un modo per salvaguardare l’ambiente.

Il progetto è finanziato con fondi del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei dati e il controllo da parte del cittadino. Non si ha ancora una data precisa, ma la transizione è già in atto. Il Governo, infatti, non ha intenzione di rinnovare le convenzioni con gli attuali identity provider – fra i quali ci sono Poste, Aruba, TIM – lasciando spazio esclusivo all’utilizzo dell’IT Wallet. Questo, considerando che alcuni servizi per lo Spid sono diventati a pagamento, rappresenta pure un risparmio in termini economici.

Quali sono le novità per i cittadini

Lo Spid smette di funzionare e verrà sostituito dall’app IO, quella che in origine veniva usata per il Cash Back e per conservare il Green Pass durante la pandemia. Tramite l’applicazione per smartphone, si potrà accedere ai propri documenti, mostrare attestati e certificati, firmare digitalmente e utilizzare l’identità elettronica anche per servizi privati, come l’apertura di conti bancari o l’accesso a piattaforme digitali.

Il fatto che si aderisca alle direttive comunitarie e che ci si uniformi al portafoglio digitale europeo, consentirà di utilizzare l’IT Wallet anche negli altri Paesi dell’Unione europea. In questo modo sarà più facile interagire con le amministrazioni pubbliche e i fornitori di servizi digitali su un’area molto più ampia: non è solo una novità che riguarda il nostro Paese.

Si tratta di dare inizio a una nuova fase per l’identità digitale, in un’epoca in cui le nuove tecnologie sono sempre più presenti nella vita di tutti. Lo Spid, pur avendo rappresentato un’innovazione importante, sarà sostituito da uno strumento più avanzato, interoperabile a livello europeo, più sicuro e integrato nella vita quotidiana dei cittadini. Rappresenta un passo avanti importante ed è necessario non farsi cogliere impreparati.