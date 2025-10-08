L’ombra di una sospensione digitale è stata scongiurata. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) ha ottenuto il rinnovo quinquennale della convenzione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), garantendo la continuità del servizio fino al 2030.

La notizia è di cruciale importanza per i milioni di cittadini che quotidianamente accedono ai servizi della Pubblica Amministrazione utilizzando le proprie credenziali. Tuttavia, il futuro economico di Spid e il suo ruolo accanto alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) restano nodi intricati.

Spid: piano quinquennale e sostenibilità economica

L’estensione della convenzione a cinque anni obbliga il Governo a pianificare una soluzione definitiva per la sostenibilità economica di Spid. Il modello attuale, basato sulla gratuità per il cittadino, è diventato un fardello per i Provider, che chiedono maggiore chiarezza sulle risorse destinate all’infrastruttura.

Alla luce di tutto ciò, si aprono una serie di possibili scenari. Il mantenimento della gratuità a Carico dello Stato è una di queste possibilità: Il Governo potrebbe decidere di aumentare in modo significativo i fondi stanziati per la convenzione, assumendosi interamente il costo di gestione del servizio. Una opzione gradita alla cittadinanza, più di quanto possa essere l’introduzione di una tariffa una tantum legata all’emissione iniziale delle credenziali Spid. Si tratterebbe di una fee, simile al costo sostenuto da chi ha scelto il CIE per l’autenticazione ai servizi digitali. Questa mossa, seppur utile per finanziare gli IdP, potrebbe rallentare il processo di digitalizzazione del Paese.

Il futuro dello Spid passa dal CIE

Il rinnovo quinquennale di Spid si inserisce in un contesto più ampio dominato dal futuro legato alla CIE. Entrambi gli strumenti sono ugualmente validi per l’accesso ai servizi pubblici, ma la CIE gode del favore politico per la sua natura di documento ufficiale rilasciato dalle istituzioni statali. Dopotutto, l’esecutivo ha espresso più volte l’intenzione di puntare sulla CIE (Carta d’Identità Elettronica) come identità digitale prevalente.

Attualmente, l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione è garantito sia da Spid che da CIE, ma la recente evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e l’introduzione dell’IT-Wallet come portafoglio digitale centralizzato, sembrano favorire proprio una progressiva integrazione che vede la CIE in una posizione di potenziale egemonia futura. L’IT-Wallet, infatti, è pensato per essere accessibile principalmente tramite CIE, anche se inizialmente integrerà anche Spid.

Il problema dei costi per Spid emerge con chiarezza: se lo Stato spinge la CIE, finisce per indebolire il ruolo di Spid, con la conseguenza che gli IdP non hanno più alcun interesse a mantenere il servizio gratuito. La gratuità di Spid per i cittadini è stata finora una scelta politica mirata a massimizzare l’adozione dell’identità digitale. Il costo di questa scelta è ricaduto interamente sullo Stato (attraverso le convenzioni) e sugli stessi IdP. La soluzione di far pagare al cittadino l’emissione o l’utilizzo annuale dello Spid è vista dai Gestori come l’unica via per rendere il servizio economicamente sostenibile, senza oneri eccessivi per le casse pubbliche. Al contempo, spingere la CIE, porterebbe automaticamente all’abbandono dello Spid, coi Provider che rimarrebbero a bocca asciutta.

I cittadini, che hanno abbracciato in massa l’identità digitale, attendono chiarezza sul futuro di uno strumento ormai essenziale, non senza qualche timore per i possibili costi a loro carico. Sarà compito del Governo trovare un equilibrio tra sostenibilità economica e accessibilità per i cittadini, mentre si pensa al pensionamento dello Spid.

In sintesi, la proroga fino al 2030 è un’ottima notizia per il cittadino, che mantiene l’accesso gratuito e ininterrotto ai servizi digitali. Tuttavia, è solo una tregua temporanea nel dibattito sulla digitalizzazione a pagamento. Il Governo ha ora il tempo necessario per definire se l’identità digitale italiana sarà fondata su un modello liberale (Spid, gratuito per l’utente, finanziato dallo Stato) o su un modello statale (CIE, con un costo per il rilascio).