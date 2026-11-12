Quello che doveva essere un momento romantico da immortalare con fotografie indimenticabili si è trasformato in una situazione di grande paura. In Cina, nella provincia dell’Henan, una donna vestita con un lungo abito da sposa rosso è stata improvvisamente portata via al galoppo dal cavallo sul quale stava posando per un servizio fotografico. L’episodio è avvenuto l’8 novembre 2026 e le immagini mostrano l’animale accelerare improvvisamente lungo una strada sterrata, allontanandosi dal luogo scelto per lo shooting. La donna ha cercato di mantenere il controllo e di restare in sella, mentre alcuni uomini presenti sul posto si sono messi a correre dietro all’animale nel tentativo di raggiungerlo e prestarle aiuto. Una scena inattesa che ha trasformato una sessione fotografica nuziale in un’esperienza decisamente diversa da quella immaginata dalla protagonista.

La sposa in fuga per colpa del cavallo

Nel filmato si vede inizialmente la donna tranquilla su un cavallo nero in un’area verde recintata. La sposa indossa un abito rosso lungo e particolarmente ampio, scelto probabilmente per rendere ancora più suggestive le fotografie del servizio prematrimoniale. L’atmosfera sembra tranquilla e tutto lascia pensare che la sessione stia procedendo senza particolari difficoltà.

La situazione cambia però nel giro di pochi istanti. Senza un preavviso evidente, il cavallo aumenta improvvisamente la velocità e parte al galoppo uscendo dal cancello aperto, allontanandosi rapidamente dal punto in cui si stava svolgendo il servizio fotografico. La donna si ritrova così a dover affrontare una situazione complicata: mentre l’animale continua a correre, lei cerca di mantenere l’equilibrio e di non perdere la presa.

Il lungo vestito rosso, che fino a quel momento rappresentava un elemento scenografico importante per le fotografie, rende la scena ancora più particolare. La sposa viene trascinata lontano dalla zona dello shooting, mentre le persone presenti assistono alla partenza improvvisa del cavallo. Alcuni uomini si mettono immediatamente a correre nella stessa direzione, cercando di raggiungere l’animale e intervenire prima che la situazione possa peggiorare. Nel video, tuttavia, non è possibile stabilire con certezza che cosa abbia provocato la reazione improvvisa del cavallo né se la donna sia riuscita a fermarlo autonomamente.

Cosa è successo al matrimonio in Cina

L’episodio si è verificato l’8 novembre 2026 nella provincia cinese dell’Henan, dove la donna stava partecipando a un servizio fotografico a tema nuziale. Il luogo scelto era una strada sterrata situata accanto a un parco recintato, uno scenario che offriva uno sfondo naturale per realizzare immagini particolari e diverse dalle tradizionali fotografie di matrimonio.

La presenza del cavallo nero faceva parte della scenografia e avrebbe dovuto contribuire a rendere gli scatti più suggestivi. Nessuno, però, si aspettava che l’animale potesse improvvisamente partire a tutta velocità, trasformando la sessione in un momento di tensione. Quando il cavallo ha iniziato a correre, gli uomini presenti hanno cercato di intervenire inseguendolo a piedi. Il loro obiettivo era raggiungere la sposa e riportare la situazione sotto controllo.

Le immagini disponibili documentano soprattutto la partenza improvvisa dell’animale e il tentativo dei presenti di raggiungerlo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause dell’accaduto, sulle eventuali conseguenze fisiche per la donna o sull’esito definitivo dell’intervento. Non è quindi possibile affermare se la sposa abbia riportato ferite oppure se sia riuscita a scendere da cavallo senza conseguenze.

Video tratto da: IPA/KameraOne