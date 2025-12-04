Ogni dicembre Spotify diventa un vero e proprio evento social. È il momento in cui milioni di utenti scoprono la propria colonna sonora dell’anno, e classifiche e schermate invadono i feed in un rituale globale che racconta gusti, mode e identità musicali. il Wrapped 2025, però, ha aperto indirettamente una discussione molto più ampia su come Spotify calcola quelle classifiche e se rispecchiano davvero ciò che ascoltiamo.

I cantanti più ascoltati in Italia nel 2025: cosa dicono i dati ufficiali

Guardando ai numeri pubblicati da Spotify, l’Italia conferma la sua forte identità urban. Al primo posto torna Sfera Ebbasta (qui il suo album con i grandi successi), che riconquista la vetta a distanza di un anno. Seguono Shiva, Guè, Geolier e Marracash, cinque nomi che continuano a definire le coordinate principali della musica urban nazionale.

Oltre ai big, il 2025 sancisce la crescita di nuove generazioni di rapper e cantautori: Tony Boy, con un linguaggio vicino al mumble rap, e Glocky, selezionato in Spotify RADAR, segnano l’evoluzione di un panorama musicale sempre più digitale e trasversale. Curioso il ruolo di Olly, che pur non appartenendo all’ambiente urban più “puro”, riesce a imporsi come una delle voci più ascoltate, confermando un gusto nazionale in profonda trasformazione.

Tra le canzoni più ascoltate, l’effetto Sanremo rimane potente: Balorda nostalgia, Incoscienti Giovani, La cura per me e Battito conquistano la top 10 insieme a hit estive e brani internazionali, segno di un Paese che ormai intreccia pop italiano, urban e sonorità latine.

I cantanti più ascoltati nel mondo: Bad Bunny domina ancora

A livello globale, il 2025 è l’anno della consacrazione definitiva di Bad Bunny, che con 18,8 miliardi di ascolti torna in cima alla classifica mondiale per la quarta volta nella storia di Wrapped. Seguono giganti come Taylor Swift, The Weeknd, Drake e Billie Eilish: una fotografia che mette insieme pop, R&B, alternative e urban in un mix che racconta un pubblico sempre più internazionale.

La canzone più ascoltata dell’anno è Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars, mentre tra gli album domina Debí tirar más fotos dello stesso Bad Bunny. Le classifiche globali, come sempre, segnano la direzione dei trend che poi arrivano anche in Italia con qualche mese di ritardo.

Come funziona davvero Spotify Wrapped: tra algoritmo ufficiale e dubbi degli utenti

Se le classifiche sono chiare, molto meno trasparente è però il modo in cui Spotify decide chi finisce tra i “più ascoltati”. Secondo il documento ufficiale “How your Wrapped is made”, l’azienda utilizza una metrica proprietaria chiamata affinità, un punteggio costruito combinando vari elementi: tempo di ascolto, numero di stream, varietà dei brani ascoltati di un artista, frequenza con cui si salta una traccia, continuità dell’ascolto e molti altri metadati non pubblici.

Wrapped, quindi, non è una classifica puramente matematica: è un profilo personalizzato costruito per rappresentare “chi sei musicalmente”, secondo una logica che valorizza abitudini e comportamenti, non solo quantità.

Questa spiegazione, però, non convince tutti. Su Reddit molti utenti notano discrepanze tra i dati forniti da Spotify e quelli ricavati dalle proprie API o da app terze come Stats.fm. C’è chi osserva che:

un brano ascoltato moltissime volte ma molto breve può “pesare” più di una traccia lunga ;

; alcuni artisti appaiono sorprendentemente in alto pur non risultando tra i più ascoltati in minuti o numero di stream;

appaiono sorprendentemente in alto pur non risultando tra i più ascoltati in minuti o numero di stream; certe playlist automatiche influenzano il calcolo più di quanto sembri.

In sostanza: Wrapped non mostra i “più ascoltati” in senso assoluto, ma una classifica interpretata da un algoritmo che cerca di equilibrare durata, frequenza e abitudini d’uso per restituire un ritratto “significativo” dell’anno dell’utente. Per questo il tuo artista top potrebbe non essere quello che hai ascoltato di più in minuti, bensì quello con cui hai avuto la maggiore “affinità” secondo Spotify.

Il modo in cui Spotify analizza preferenze e comportamenti per costruire Wrapped si inserisce in un discorso più ampio sulle tecnologie che monitorano le nostre abitudini digitali: il cellulare ci spia davvero? Un’inchiesta spiega cos’è il microfono nascosto. Al di là delle questioni tecniche, Wrapped resta un fenomeno culturale. Le persone non lo vivono come un bilancio matematico, ma come un momento identitario: racconta chi siamo stati, quali emozioni hanno segnato i nostri mesi, e quali voci abbiamo lasciato entrare nella nostra quotidianità.