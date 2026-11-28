Uno scherzo tra colleghi si è trasformato in un incendio all’interno di un negozio di abbigliamento in Brasile. L’incidente è avvenuto il 24 novembre 2026 a Valparaíso de Goiás, nello Stato di Goiás, nell’area centrale del Paese, non lontano dalla capitale Brasilia. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano un giovane dipendente mentre utilizza una bomboletta spray e un accendino per creare una lunga fiammata, senza immaginare che il gesto avrebbe provocato conseguenze ben più serie del previsto.

La scena, inizialmente simile a una bravata, è degenerata in pochi istanti. Le fiamme hanno raggiunto uno stand espositivo con diversi capi d’abbigliamento, che hanno preso rapidamente fuoco. Il materiale presente sullo scaffale ha alimentato l’incendio, rendendo difficile per il lavoratore intervenire tempestivamente.

L’incendio nel negozio di abbigliamento

Nel filmato si vede il dipendente spruzzare il contenuto della bomboletta spray e avvicinare la fiamma dell’accendino, generando un getto di fuoco. Subito dopo, il giovane si dirige improvvisamente verso un collega. È in quel momento che le fiamme raggiungono il supporto con i vestiti e si propagano agli articoli esposti.

Lo stand viene completamente avvolto dal fuoco e i capi presenti vengono distrutti. Accortosi della situazione, il dipendente che aveva dato origine alla fiammata corre a prendere una brocca d’acqua, cercando di spegnere l’incendio. Il tentativo, però, non produce risultati e le fiamme continuano a divampare.

Interviene un altro lavoratore, che arriva con un estintore e riesce a domare il rogo prima che possa estendersi ad altre aree del negozio. Una circostanza che ha evitato conseguenze potenzialmente più gravi per l’attività commerciale e per le persone presenti.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. L’incendio ha provocato soltanto danni materiali, stimati tra 1.200 e 1.800 real brasiliani, equivalenti a circa 162-243 sterline secondo la valutazione riportata dalla fonte.

Il titolare non licenzia il dipendente

Il titolare del negozio coinvolto, MV Multimarcas, ha commentato pubblicamente l’incidente attraverso un messaggio condiviso sui social network il 25 novembre. Nel video compare insieme al dipendente responsabile dell’incendio.

L’imprenditore ha spiegato che nell’ambiente di lavoro erano frequenti gli scherzi tra colleghi, ma ha riconosciuto che questa volta il comportamento aveva superato il limite. “Oggi è una giornata un po’ difficile per noi. Alcuni scherzi hanno oltrepassato il limite e le cose sono sfuggite un po’ di mano”, ha dichiarato il proprietario, commentando l’episodio.

Il titolare ha inoltre annunciato che non avrebbe licenziato il giovane coinvolto. Si è impegnato a pagare personalmente i danni provocati dall’incendio, assumendosi la responsabilità economica dell’accaduto. “Anche io faccio scherzi, qui tutti scherzano, ma ieri le cose sono sfuggite un po’ di mano. Mi assumerò la responsabilità dei danni”, ha aggiunto. Rivolgendosi al dipendente, l’uomo ha sottolineato soprattutto il fatto che nessuno fosse rimasto ferito: “Grazie a Dio non ti sei fatto male”.

Le scuse del lavoratore

Il giovane ha riconosciuto la gravità del gesto e si è scusato per quanto accaduto. Ha spiegato che gli scherzi tra colleghi erano una consuetudine, ma che nessuno si aspettava un simile risultato.

“Scherziamo sempre e ci divertiamo. Non pensavamo che sarebbe successo questo”, ha dichiarato, aggiungendo di aver imparato una lezione importante: “Bisogna fare attenzione, perché non tutti gli scherzi sono buoni”.

L’episodio dimostra come una bravata apparentemente innocua possa trasformarsi rapidamente in una situazione pericolosa, soprattutto quando coinvolge sostanze infiammabili e fiamme libere. In questo caso, l’intervento tempestivo di un collega con un estintore ha permesso di contenere l’incendio, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente all’interno del negozio.