Si stima che, solo in Italia, gli sprechi alimentari raggiungano soglie da capogiro, con quasi 5 miliardi di pasti gettati ogni anno nella spazzatura. Il consumo domestico è quello che impatta di più, quindi sono le nostre abitudini quotidiane a generare il danno maggiore.

Il peso dei consumi nelle case degli italiani è infatti al 70% del totale degli sprechi, contro un 30% derivante da altre attività. Ne sono un esempio le perdite nella produzione agricola, nella trasformazione industriale e nella distribuzione e commercio dei deperibili.

In poche parole, la scorretta gestione alimentare domestica batte il resto della filiera agroalimentare a mani basse. E non è un primato di cui andare fieri, specie perché basta davvero poco per invertire la tendenza e diventare più virtuosi e organizzati.

Lo spreco impatta non solo sull’ambiente, ma anche sui nostri portafogli, facendoci arrivare con più ansia verso la fine del mese. Se però vogliamo migliorare la situazione, ecco alcuni rimedi facili per rimettersi a regime e ridurre gli scarti.

Come ridurre gli sprechi alimentari in cucina

I piccoli elettrodomestici che abbiamo in casa, forse lo ignoriamo, ma possono aiutarci a recuperare frutta e verdura troppo mature, o anche conservare meglio quelle fresche. Con un frullatore o una centrifuga possiamo infatti realizzare smoothie o estratti deliziosi.

Se i nostri vegetali sono ormai troppo molli per consumarli come snack, li possiamo invece riciclare per confetture, succhi e frullati. In caso di centrifuga, una volta estratta la parte liquida, possiamo adoperare gli scarti solidi per ottime torte, pane e dolci da credenza.

L’essiccatore è un altro grande alleato in cucina, in quanto ci permette di conservare frutta e verdura in modo alternativo. Se abbiamo grandi quantità da smaltire, possiamo infatti essiccarne una parte, eliminando l’acqua e prolungando la durata degli alimenti.

In ultimo, ottima anche la conservazione con le macchine per sottovuoto, che eliminano l’aria e mantengono i cibi imbustati freschi più a lungo. Ne possiamo trovare di ogni tipo in commercio, anche poco ingombranti e a prezzi non troppo alti per un impiego domestico.

Le strategie per limitare lo spreco alimentare

Una parte della strategia anti spreco avviene a monte, ossia prima di acquistare i beni alimentari. È infatti essenziale stilare una lista della spesa consapevole, in modo da evitare gli eccessi, che spesso e volentieri possono trasformarsi in cibo non consumato e buttato.

In secondo luogo, pianifichiamo il menu settimanale, così da sapere cosa mangeremo nel corso dei giorni in base a quello che abbiamo in dispensa. Un altro trucco è quello della disposizione alimentare in frigorifero e nei mobili, posizionando in prima fila i cibi a scadenza ravvicinata.

Va anche ricordato che quando conserviamo i cibi in frigo o in freezer, è importante scrivere la data di confezionamento per mantenere sotto controllo i tempi. In questo modo sapremo a cosa dare la precedenza quando dobbiamo mettere un piatto in tavola.

E se restano avanzi che non sappiamo come gestire? La parola chiave è cucina circolare, per dare nuova vita a quelli che sembrano scarti. Il pane secco può essere frullato per diventare un ottimo pangrattato o ammorbidito con latte e trasformato in polpette.

La pasta avanzata potrà essere invece la base di gustose frittate, mentre le bucce di frutta e verdura si trasformeranno in super ingredienti per brodi vegetali o tisane. A volte basta solo un pizzico di fantasia per riciclare, contenendo il budget e facendo felice la natura.