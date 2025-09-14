Gli oceani assorbono circa il 30% dell’anidride carbonica rilasciata nell’atmosfera. Questo meccanismo naturale ha sempre svolto una funzione fondamentale di equilibrio climatico, ma negli ultimi decenni è diventato un’arma a doppio taglio. Più aumenta la CO₂ prodotta dalle attività umane, più il mare si carica di carbonio, modificando il suo pH. È il fenomeno noto come acidificazione degli oceani, che comporta una riduzione dei carbonati disponibili e conseguenze a cascata su molti organismi marini. Ma perché questo riguarda da vicino gli squali?

Gli squali sono tra i predatori più efficienti del pianeta grazie a un’arma formidabile: i loro denti. Affilati, seghettati e in continua rigenerazione, permettono loro di catturare prede e mantenere il delicato equilibrio degli ecosistemi marini. Uno studio recente ha mostrato che anche questi denti non sono immuni ai cambiamenti chimici del mare. Se il pH oceanico scendesse ai livelli previsti entro il 2300, i denti degli squali diventerebbero più fragili, pieni di microfratture e con bordi meno netti.

L’esperimento in laboratorio sui denti degli squali

Per capire come l’acidificazione potrebbe influenzare la dentatura, un gruppo di ricercatori ha raccolto centinaia di denti naturalmente persi da squali pinna nera di barriera. I campioni sono stati posti in vasche con acqua marina artificiale a due valori di pH: 8.2, simile alle condizioni attuali, e 7.3, che rappresenta lo scenario futuro. Dopo settimane di esposizione, i denti immersi in acqua più acida hanno mostrato erosioni visibili, perdita di dettagli nelle seghettature e un aumento delle irregolarità superficiali.

Se i denti si indeboliscono, gli squali faticano a catturare le prede e a nutrirsi adeguatamente. Già oggi queste specie sono minacciate dalla pesca eccessiva e dalla distruzione degli habitat: aggiungere la perdita di efficienza dei denti significherebbe compromettere la loro capacità di cacciare. Inoltre, i ricercatori dello studio “Simulated ocean acidification affects shark tooth morphology”, pubblicato quest’anno sulla rivista Frontiers in Marine Science, sottolineano che l’acidificazione potrebbe intaccare anche le dermal denticles, piccole strutture simili a denti che ricoprono il corpo degli squali. Queste non solo li proteggono, ma riducono l’attrito con l’acqua, aumentando l’idrodinamicità. Se danneggiate, gli squali avrebbero bisogno di più energia per muoversi, aggravando la loro condizione.

Un effetto a catena sugli ecosistemi

Gli squali sono predatori apicali e regolano la catena alimentare marina. Un loro indebolimento avrebbe conseguenze enormi, riducendo la capacità di controllare le popolazioni di pesci e invertebrati e alterando gli equilibri delle barriere coralline. Già oggi l’acidificazione colpisce duramente molluschi, coralli e plancton: se anche gli squali dovessero perdere la loro efficienza predatoria, l’impatto potrebbe rivelarsi devastante per interi ecosistemi.

Le incognite sul futuro e il cambiamento climatico

Gli scienziati ricordano che lo studio è stato condotto su denti già persi e non più vitali, quindi i risultati potrebbero differire leggermente rispetto a ciò che avviene in un animale vivo. Alcune specie di squali e razze, inoltre, sembrano avere la capacità di regolare il pH interno del loro corpo, il che potrebbe offrire una certa protezione. L’allarme resta comunque concreto: non è chiaro se questa capacità sarà sufficiente a compensare gli effetti di un oceano fino a dieci volte più acido rispetto a oggi.

Il rischio per gli squali è solo una delle tante dimostrazioni di come il cambiamento climatico agisca in modi inaspettati e complessi. Non si tratta soltanto di ghiacciai che si sciolgono o di ondate di calore più intense: l’equilibrio chimico degli oceani sta cambiando in maniera rapida e silenziosa, minacciando creature che sembravano invincibili. Come ha sottolineato il biologo Maximilian Baum, questi risultati sono “un promemoria che gli impatti del cambiamento climatico si propagano lungo tutta la rete alimentare, con conseguenze difficili da prevedere”.