Nuotava senza accorgersi di nulla, mentre alle sue spalle si avvicinava uno squalo balena. È successo il 16 ottobre a Oslob, sull’isola di Cebu, nelle Filippine, località nota per il turismo legato proprio agli squali balena. Un video girato sott’acqua mostra una turista cinese che si muove ignara della presenza del pesce, mentre l’enorme creatura marina avanza nella sua direzione. A intervenire è stato un uomo che si trovava in acqua: si è accorto dell’animale e, con un gesto rapido, è riuscito a trascinare la donna fuori dalla traiettoria del gigante.

Le immagini mostrano lo squalo balena che, passando accanto ai due, apre e chiude la bocca più volte. Non è un segnale di aggressività: è il modo in cui si nutre, aspirando acqua e cibo. Il nuotatore, a scena conclusa, ha scherzato sull’episodio, dicendo di aver salvato la turista dalla bocca del “gigante gentile”, soprannome con cui questi animali sono conosciuti.

Lo squalo balena è pericoloso per l’uomo?

Lo squalo balena (Rhincodon typus) è il pesce vivente più grande conosciuto: un esemplare misura fino a 18,8 metri. Nonostante le dimensioni, non rappresenta una minaccia significativa per le persone. Si nutre soprattutto di plancton, come copepodi e krill, ma anche di uova di pesce, meduse e piccoli pesci o calamari.

È un filtratore. Oltre a nuotare con la bocca aperta lasciando che l’acqua entri da sola, pratica un’alimentazione attiva per suzione: apre e chiude la bocca, aspira grandi volumi d’acqua e li espelle attraverso le branchie, mentre i filtri trattengono il cibo. È proprio il movimento che si vede nel video di Oslob. Toccare o cavalcare questi animali è vietato in molti Paesi, perché può danneggiarli. La specie è classificata “in pericolo” nella Lista Rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN): secondo la valutazione la popolazione si è più che dimezzata negli ultimi 75 anni, a causa della pesca, delle catture accidentali e delle collisioni con le navi.

Oslob, il paese degli squali balena

Oslob si trova nella parte meridionale della provincia di Cebu. Qui gli squali balena, chiamati localmente “butanding”, sono diventati il motore del turismo. Secondo le statistiche dell’Ufficio provinciale del turismo di Cebu, riportate dal quotidiano SunStar il 29 ottobre, tra gennaio e settembre 2026 Oslob ha registrato 57.667 arrivi turistici, secondo comune della provincia dopo Santa Fe.

Il richiamo per i visitatori è la possibilità di nuotare accanto agli squali balena, attirati vicino alle barche dal cibo gettato in acqua. È una pratica che fa discutere da anni. A fine maggio 2026, come ha raccontato SunStar, gli squali sono rimasti lontani dall’area per quattro giorni e le attività turistiche si sono fermate temporaneamente. Il sindaco Ronald Guaren ha definito il cibo lanciato dalle barche un intervento minimo, pensato per richiamare in superficie animali migratori dalle acque profonde e non per sostituire la loro alimentazione. I funzionari locali hanno attribuito l’assenza degli squali a cambiamenti stagionali, alla temperatura del mare e alla disponibilità di cibo in profondità.

Di parere diverso alcuni esperti. Secondo la scienziata marina indipendente Kristina Luz Tapales, l’esposizione ripetuta al cibo offerto dall’uomo può portare gli animali ad associare persone e barche al nutrimento, alterandone i comportamenti migratori e alimentari. “La fauna selvatica può adattarsi ai cambiamenti causati dall’uomo, ma l’adattamento non va scambiato per assenza di impatto”, è la sua frase riportata da SunStar. La biologa marina Mylene Sadagnot, della Cebu Normal University, ha avvertito che questa associazione rende gli squali “più vulnerabili ai bracconieri” fuori dalle aree in cui vengono nutriti. Gli esperti hanno notato anche che gli squali di Oslob hanno adottato una postura verticale sotto le barche, diversa da quella orizzontale tipica della specie.

Non è il primo incontro ravvicinato

Gli incontri molto ravvicinati non sono una novità a Oslob. Nell’agosto 2023 GMA News aveva raccontato il caso di Cris Cyril Tampus, un turista che stava per farsi fotografare con uno squalo balena quando un esemplare gli è arrivato alle spalle, lo ha urtato leggermente e lo ha trascinato con sé per un breve tratto. Tampus aveva spiegato di aver ricevuto l’indicazione di mantenere la distanza dagli animali, ed era stato lo squalo ad avvicinarsi. La guida, secondo il racconto, non aveva mai visto un comportamento simile.

Video tratto da: IPA / KameraOne