Attimi di paura sulla spiaggia di Ancón, a Marbella, in Spagna, dove il 10 agosto un animale di grandi dimensioni compare improvvisamente a pochi metri dalla riva. La pinna che emerge dall’acqua fa pensare a uno squalo, provocando la fuga dei bagnanti. Ma quello che sembra un predatore è in realtà un gigantesco tonno, stimato dai media locali in circa 300 chilogrammi.

Le immagini mostrano una situazione inizialmente concitata. Una pinna attraversa rapidamente la superficie dell’acqua mentre alcuni bagnanti, accortisi della presenza dell’animale, escono dal mare. Dalla spiaggia si sentono persone invitare gli altri a mettersi al sicuro: “Tutti fuori!”.

Persone in pericolo o falso allarme?

La situazione diventa ancora più spettacolare quando il grosso animale si dirige verso due persone che stanno nuotando vicino alla riva. Uno dei bagnanti, accortosi della presenza della pinna, comincia a nuotare verso la spiaggia. Quello che pare uno squalo sembra seguirlo, alimentando il panico tra le persone che assistono alla scena. Per fortuna si tratta di un tonno e nulla di più.

L’uomo riesce a raggiungere la riva proprio mentre il pesce emerge nelle acque basse, agitandosi violentemente. A quel punto diventa chiaro che non si tratta di uno squalo, ma di un enorme tonno in evidente difficoltà.

Il salvataggio del tonno in spiaggia

Secondo le ricostruzioni dei media locali, l’esemplare avrebbe potuto pesare circa 300 chilogrammi. In un secondo momento, altre immagini diffuse in un gruppo Facebook locale mostrano alcune persone impegnate nel tentativo di riportare il pesce verso il mare. Per farlo avrebbero utilizzato anche sedie a sdraio e ombrelloni, trasformando una scena iniziata con il panico in un insolito intervento di soccorso.

Il tonno presentava inoltre sangue proveniente dalle branchie, un elemento che ha fatto ipotizzare che fosse ferito. Una delle ipotesi è che il pesce possa essere stato colpito o danneggiato da un’imbarcazione da pesca e che, dopo l’incidente, abbia perso l’orientamento, avvicinandosi così alla costa.

Come mai un tonno si trova vicino alla riva?

La presenza di un tonno di queste dimensioni a pochi metri dalla spiaggia non è però necessariamente impossibile. I tonni rossi adulti sono grandi migratori e possono raggiungere dimensioni notevoli. La specie può superare i 3 metri di lunghezza e pesare diverse centinaia di chilogrammi. La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico descrive il tonno rosso dell’Atlantico come una delle specie di maggiori dimensioni tra i tonnidi.

La scena è stata resa ancora più inquietante dall’aspetto della pinna. In condizioni di scarsa visibilità, infatti, distinguere a distanza la sagoma di un grande pesce può essere difficile. La pinna che taglia la superficie dell’acqua può facilmente evocare l’immagine di uno squalo, soprattutto quando l’animale si muove rapidamente.

Gli squali, comunque, sono presenti nelle acque spagnole, ma la loro comparsa vicino alle spiagge è un evento poco frequente. Il Mediterraneo ospita diverse specie di squali, alcune delle quali possono raggiungere dimensioni considerevoli.

A Marbella, dunque, quello che per alcuni minuti è sembrato l’arrivo di uno squalo si è trasformato in qualcosa di completamente diverso: un enorme tonno ferito che cercava probabilmente di orientarsi nelle acque basse.

La vicenda lascia anche un’immagine insolita: i bagnanti che inizialmente scappano dall’acqua per paura di un predatore finiscono poco dopo a osservare e, secondo le immagini diffuse successivamente, persino ad aiutare il gigantesco pesce a tornare verso il mare. Un episodio spettacolare che ha trasformato una normale giornata sulla spiaggia di Marbella in un incontro ravvicinato decisamente fuori dall’ordinario.