Panico in cucina e non per un piatto fatto male: uno chef terrorizzato è dovuto fuggire a gambe levate mentre stava impastando nell’area di lavoro di un hotel a Rajasthan, in India. Alle sue spalle è infatti improvvisamente apparso un coccodrillo lungo oltre un metro.

Dopo alcuni minuti, il personale è tornato con pali e bastoni, cacciando il coccodrillo fuori dalla cucina. Nel giro di poco tempo è giunto sul posto anche un gruppo di esperti nella gestione degli animali selvatici che è riuscito a catturare il coccodrillo e rilasciarlo nel vicino fiume Chambal.

Video tratto da: IPA / KameraOne