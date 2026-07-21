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VIRALI 21 LUGLIO 2026

Sta impastando quando alle sue spalle appare un pericolo mortale

Redazione Virgilio Video

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Panico in cucina e non per un piatto fatto male: uno chef terrorizzato è dovuto fuggire a gambe levate mentre stava impastando nell’area di lavoro di un hotel a Rajasthan, in India. Alle sue spalle è infatti improvvisamente apparso un coccodrillo lungo oltre un metro.

Dopo alcuni minuti, il personale è tornato con pali e bastoni, cacciando il coccodrillo fuori dalla cucina. Nel giro di poco tempo è giunto sul posto anche un gruppo di esperti nella gestione degli animali selvatici che è riuscito a catturare il coccodrillo e rilasciarlo nel vicino fiume Chambal.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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