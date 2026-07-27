Momenti di paura per Virginia Fonseca: l’influencer da oltre 56milioni di follower, ha raccontato i momenti di terrore vissuti per colpa di uno squalo mentre il suo fidanzato, la superstar del calcio Vinicius Jr, la fotografava durante la loro vacanza ai Caraibi.

Il filmato è stato girato al largo di Montego Bay, sulla costa nord-occidentale della Giamaica, durante la vacanza della coppia.

Il video mostra uno squalo che si muove nell’acqua vicino alla riva prima di attaccare una razza, mentre le persone nelle vicinanze reagiscono urlando.

Ha detto: “È successo mentre eravamo in mare, Vini mi stava fotografando con il suo telefono, e poi è apparso uno squalo. Tutti hanno iniziato a urlare: ‘Squalo! Squalo! Squalo!’ – ha raccontato Virginia – Lo squalo stava attaccando una razza proprio davanti a noi. Ero completamente sotto shock.”

Virginia e Vinicius Jr. erano in vacanza in Giamaica con degli amici dopo la fine degli impegni con la nazionale del calciatore ai recenti Mondiali 2026.

Video tratto da: IPA / KameraOne