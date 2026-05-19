Un presunto fenomeno inspiegabile sta facendo discutere fedeli e curiosi a Macerata Campania, nel Casertano, dove una statua di Padre Pio sarebbe stata segnata da una misteriosa lacrima rossa comparsa sotto l’occhio sinistro del Santo. La vicenda ha rapidamente attirato l’attenzione della Curia e alimentato il dibattito tra chi parla di segno divino e chi invita alla prudenza. Intanto la Chiesa ha deciso di intervenire direttamente, avviando una serie di verifiche scientifiche per chiarire l’origine della macchia rossastra comparsa sul volto della statua collocata all’esterno della chiesa di Santa Maria delle Grazie, nella frazione di Casalba.

Perché la Curia ha portato via la statua di Padre Pio a Macerata Campania?

Tutto è iniziato il 18 aprile, quando una fedele avrebbe notato una traccia rossa simile a una lacrima sul volto della statua di Padre Pio. Dopo la segnalazione, il parroco della chiesa, don Girolamo Capuano, si è recato immediatamente sul posto per verificare quanto accaduto. Il sacerdote avrebbe anche tentato di rimuovere la macchia sotto l’occhio sinistro della statua, senza però riuscirci. A quel punto la vicenda è stata comunicata alla Curia, che ha deciso di seguire il caso con particolare attenzione.

In attesa di indicazioni ufficiali, la statua è stata spostata all’interno della chiesa e sostituita temporaneamente con una raffigurazione di Madre Teresa di Calcutta. Poi, a circa un mese dall’inizio della vicenda, la Curia si è recata direttamente a Macerata Campania per prelevare la statua e sottoporla ad accertamenti specifici. Una scelta che rientra nelle procedure previste dalla Chiesa cattolica in presenza di presunti eventi miracolosi o fenomeni considerati anomali.

La prudenza, infatti, resta massima soprattutto dopo casi molto discussi come quello di Trevignano Romano, dove una presunta statua della Madonna che piangeva sangue è finita al centro di un’inchiesta giudiziaria. Per questo motivo la Chiesa evita conclusioni affrettate e preferisce affidarsi a controlli rigorosi prima di esprimersi ufficialmente. Anche don Capuano ha invitato i fedeli alla cautela.

Quali sono le analisi previste sulla macchia rossa sotto l’occhio della statua?

Le verifiche disposte dalla Curia seguiranno un iter molto preciso, che unisce accertamenti scientifici e valutazioni religiose. Il primo passo consiste nell’isolamento della statua di Padre Pio, una misura necessaria per evitare eventuali contaminazioni o manomissioni e per garantire la massima trasparenza durante le indagini. Successivamente verranno effettuate analisi di laboratorio sul liquido rossastro comparso sul volto della statua.

Tra gli esami previsti ci sarebbero test chimici e biologici per capire la natura della sostanza. In casi simili, la Chiesa si è spesso affidata a laboratori indipendenti specializzati, incaricati di stabilire se si tratti realmente di sangue umano oppure di altro materiale. In alcune circostanze vengono effettuati anche confronti genetici e analisi approfondite sulla composizione del liquido.

Tuttavia, anche qualora gli esami dovessero confermare la presenza di sangue umano, questo non significherebbe automaticamente che si tratti di un miracolo riconosciuto dalla Chiesa. La Curia mantiene infatti un approccio estremamente prudente, perché episodi analoghi in passato si sono rivelati falsificazioni o fenomeni spiegabili razionalmente. Solo dopo aver raccolto tutte le prove scientifiche e teologiche, le autorità ecclesiastiche potranno eventualmente pronunciarsi sull’autenticità del fenomeno. Nel frattempo, a Macerata Campania il caso continua ad alimentare curiosità e interrogativi.