La proprietaria di un negozio di articoli da regalo, convinta di avere un fantasma in casa, si è invece ritrovata con un riccio “ninja” che si aggirava furtivamente nel cuore della notte nel suo giardino.

Tutto è nato quando una mattina Rachel Eaton ha trovato la sua statua di Buddha alta un metro rovesciata per terra. L’episodio non è però rimasto isolato: il giorno successivo, la signora Eaton e il suo staff del negozio Curiosity Swanage nel Dorset hanno trovato altre sculture abbattute e hanno pensato che la situazione fosse quantomeno “un po’ inquietante”.

Tuttavia, dopo aver controllato le telecamere di sicurezza, Rachel ha scoperto che la colpevole era un’intrusa spinosa: una riccio femmina che si aggirava per il suo negozio e si ‘divertiva’ a far cadere le sue statue.”In effetti, ci era è sembrato un po’ strano che non ci fossero stati danni maggiori se la causa fosse stata il vento”, ha spiegato Rachel.

“I volontari che sono venuti a prenderla l’hanno soprannominata “Fantasma” anche se all’inizio mi era sembrata un po’ più tipo Houdini. La riccia era un po’ ammaccata dopo la sua avventura alla Mission Impossible ma tutto sommato è in buone condizioni”, ha concluso la proprietaria del negozio.

Video tratto da: IPA / KameraOne