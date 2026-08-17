Un automobilista aveva cercato riparo dalla violenta tempesta in una stazione di servizio, pensando che fermarsi sotto la copertura delle pompe di benzina fosse una scelta prudente. Pochi istanti dopo, però, quella stessa struttura è stata strappata via dalle raffiche di vento, trasformando un momento di attesa in una scena impressionante.

Il video dell’accaduto, registrato l’11 agosto nella contea di Brown, in Ohio, è diventato rapidamente virale, attirando l’attenzione per la violenza delle raffiche e per la rapidità con cui la situazione è precipitata.

Raffiche di vento, le immagini che fanno davvero paura

Le immagini mostrano la stazione di servizio mentre viene investita dal vento. L’ampia pensilina sopra le pompe comincia a oscillare sotto la spinta del vento, fino a cedere completamente. La struttura viene sollevata e trascinata via dalle raffiche, sfiorando le automobili che si trovavano nelle vicinanze.

Il filmato restituisce in pochi secondi tutta la pericolosità della situazione: quella che sembrava una normale copertura protettiva si trasforma improvvisamente in un enorme oggetto trascinato via dal maltempo. Nonostante la scena spettacolare, non sono stati segnalati feriti.

L’automobilista aveva cercato riparo dalla tempesta

Secondo le ricostruzioni pubblicate dalle emittenti locali, Rusty Hall, di Mid American Excavator Sales, stava percorrendo la State Route 32 quando si è trovato davanti alla tempesta. Ha quindi deciso di fermarsi alla stazione Macon First Stop, lungo la Highway 62, nei pressi di Winchester, per attendere che il passaggio del maltempo diventasse meno intenso.

Hall ha posizionato il veicolo vicino all’edificio della stazione per proteggerlo dalle intemperie e ha iniziato a filmare ciò che stava accadendo. La telecamera ha così catturato il momento esatto in cui la pensilina è crollata davanti alla sua auto.

La scena è stata successivamente rilanciata da diverse testate e canali online, trasformando il filmato in uno dei video più impressionanti legati all’ondata di maltempo che ha colpito il Midwest statunitense.

Una tempesta particolarmente violenta

L’episodio si inserisce in una fase di maltempo severo che l’11 agosto ha interessato diversi Stati del Midwest, tra cui Ohio, Indiana e Illinois. L’evento ha provocato forti raffiche di vento, allagamenti e danni alle infrastrutture; in alcune aree sono stati registrati venti prossimi alle 100 miglia orarie, pari a circa 160 km/h.

In Ohio le conseguenze sono state particolarmente rilevanti: oltre ai danni provocati dal vento e dalle precipitazioni, sono state segnalate interruzioni di corrente e altri problemi alla viabilità e ai servizi. Le autorità hanno dovuto affrontare anche situazioni di emergenza legate agli allagamenti.

Il video della stazione di servizio colpisce soprattutto perché mostra quanto rapidamente una struttura apparentemente solida possa diventare pericolosa durante una tempesta. La pensilina, progettata per proteggere automobilisti e clienti dalle condizioni atmosferiche, non ha resistito alla forza delle raffiche.

Fortunatamente, in questo caso, la vicenda si è conclusa senza vittime né feriti. Ma le immagini diventate virali rappresentano anche un promemoria sulla pericolosità dei temporali violenti: quando le condizioni peggiorano, fermarsi e cercare un riparo adeguato può essere fondamentale, evitando però di sostare sotto strutture esterne che potrebbero essere danneggiate o divelte dal vento.