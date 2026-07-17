Il Festival di Sanremo si prepara ad aprire una nuova fase della sua lunga storia. L’edizione 2027 promette infatti di introdurre diversi cambiamenti che riguardano sia la gara sia l’organizzazione dello spettacolo, con l’obiettivo di rendere la manifestazione più dinamica e al passo coi tempi. Tra modifiche al regolamento, una diversa gestione degli artisti emergenti e un nuovo rapporto con l’Eurovision Song Contest, il Festival sembra voler coniugare tradizione e innovazione. Le novità puntano a rendere le serate più scorrevoli senza rinunciare a quello che, da oltre settant’anni, rappresenta uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dagli italiani.

Come cambia il Festival di Sanremo nel 2027

Le principali novità messe in campo da Stefano De Martino riguardano il regolamento della competizione. Il cambiamento più significativo è l’eliminazione della categoria dedicata alle Nuove Proposte, che per anni ha rappresentato la porta d’ingresso degli artisti emergenti sul palco dell’Ariston. Con il nuovo sistema, il vincitore di Sanremo Giovani accederà direttamente alla gara principale insieme ai Big, senza affrontare una competizione separata.

Si tratta di una formula che richiama quella adottata in alcune edizioni del passato e che ha contribuito alla crescita di artisti oggi molto conosciuti. L’obiettivo è valorizzare maggiormente il talento emergente, permettendo al vincitore di confrontarsi fin da subito con i nomi più affermati della musica italiana.

Anche la struttura delle serate subirà alcune modifiche. Tutti gli artisti in gara si esibiranno ogni sera, mentre debutterà una nuova Serata Performance, pensata per individuare il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest. In questa occasione i cantanti potranno reinterpretare il proprio brano puntando soprattutto sull’aspetto scenico e sulla performance dal vivo, elemento sempre più importante nella competizione europea.

Tra le altre novità ci sarebbe anche una riduzione del numero complessivo dei Big, con un cast composto da circa 24-26 artisti. Una scelta che punta a rendere le puntate meno lunghe e a garantire uno svolgimento più fluido della manifestazione.

Quando inizia il Festival di Sanremo 2027

Secondo le informazioni disponibili, il Festival di Sanremo 2027 è in programma dal 16 al 20 febbraio 2027, come da tradizione al Teatro Ariston.

Quella del prossimo anno sarà la 77ª edizione della manifestazione e rappresenterà un momento di particolare interesse per il pubblico, chiamato ad assistere a un Festival fresco e profondamente rinnovato.

La selezione degli artisti inizierà già nelle seconda parte del 2026. Sanremo Giovani continuerà a rappresentare il principale percorso di accesso alla gara per le nuove proposte. I finalisti saranno sei: tre arriveranno dal concorso Area Sanremo, mentre gli altri saranno scelti dalla commissione musicale del Festival, e come detto in precedenza, accederanno al Contest insieme ai Big.

Resta invece ancora da definire il format televisivo che accompagnerà la selezione dei giovani artisti. Tra le ipotesi circolate c’è quella di una trasmissione dedicata nella fascia dell’access prime time, anche se al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sul progetto.

Come è cambiato il Festival negli anni: tutte le sue trasformazioni

La storia del Festival di Sanremo è fatta di continui cambiamenti. Ogni direttore artistico ha contribuito a modificare la manifestazione, adattandola ai gusti del pubblico e all’evoluzione della televisione italiana.

Nelle prime decadi il Festival era soprattutto una competizione musicale, grazie anche al lungo lavoro di Gianni Ravera – che detiene il record di conduzioni (ben 16) – che ha consolidato la formula tradizionale della kermesse. Negli anni successivi Pippo Baudo ha trasformato Sanremo in un grande spettacolo televisivo, introducendo una conduzione più ricca, ospiti internazionali e una maggiore attenzione all’intrattenimento.

Con Carlo Conti il Festival ha assunto un linguaggio più moderno, aprendosi maggiormente ai social network e coinvolgendo un pubblico più giovane attraverso una conduzione veloce e leggera. L’arrivo di Amadeus ha poi segnato una delle trasformazioni più evidenti degli ultimi anni: serate sempre più ricche di eventi, ampio spazio ai duetti e alle cover, oltre alla presenza costante di co-conduttori provenienti da mondi diversi, dalla televisione allo sport fino ai social.

Le novità previste per il 2027 con Stefano De Martino si inseriscono proprio in questo percorso evolutivo. L’idea di semplificare la gara, dare maggiore visibilità agli artisti e introdurre una serata dedicata all’Eurovision dimostra come il Festival continui a rinnovarsi senza perdere la propria identità. È questa capacità di cambiare nel tempo, mantenendo vivo l’interesse del pubblico, che ha permesso a Sanremo di restare uno degli eventi più importanti della musica italiana.