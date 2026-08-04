Momenti di paura per Mohammed Fuseini, stella emergente del campionato belga: l’attaccante ghanese dell’Union Saint-Gilloise è stato aggredito fuori da un locale a Bruxelles da un gruppo di malviventi incappucciati, che l’hanno trascinato fuori dall’auto e bloccato, rubandogli, tra le alte cose, un prezioso orologio Rolex Datejust, il cui valore si aggira tra gli 8.000 e i 14.000 euro.

L’agguato fuori dal locale

L’aggressione è avvenuta il 26 luglio fuori dal nightclub Bloody Louis in Avenue Louise a Bruxelles, in Belgio, mentre il calciatore e un gruppo di amici stavano tornando alla loro auto parcheggiata dopo una serata.

Il filmato, presumibilmente girato dal nuovo compagno di squadra di Fuseini all’Union Saint-Gilloise, Relebohile Mofokeng, mostra diversi aggressori incappucciati che circondano l’auto dell’attaccante prima di trascinarlo fuori dal posto di guida.

Mentre Fuseini cerca di resistere, uno degli aggressori sembra strappargli lo smartphone, mentre un altro lo immobilizza violentemente con una presa alla gola da dietro. L’attaccante viene poi gettato a terra e tre aggressori lo tengono fermo mentre gli strappano dal polso un orologio Rolex Datejust.

Mentre Fuseini viene immobilizzato, altri due sospetti si sporgono dalle portiere aperte dell’auto e perquisiscono il veicolo, rubando altri effetti personali prima che il gruppo si dia alla fuga. La banda, che si ritiene fosse composta da cinque uomini, si allontana dalla scena con orologi, cellulari e altri oggetti personali appartenenti a Fuseini e ai suoi amici.

Arrestato un sospetto

Fuseini è stato portato in ospedale per accertamenti dopo la rapina, ma ha riportato solo ferite lievi ed è tornato ad allenarsi il giorno successivo. La sua squadra ha ringraziato la polizia di Bruxelles per l’intervento e ha definito le immagini “particolarmente scioccanti” mentre la procura di Bruxelles ha aperto un’indagine sull’aggressione e ha confermato l’arresto di un sospetto, che dovrebbe far parte di una banda già autrice di rapine del genere.

L’attacco è avvenuto mentre Fuseini stava disputando un’ottima pre-stagione con l’Union Saint-Gilloise, segnando quattro gol in tre amichevoli in vista del nuovo campionato belga.

La punta ghanese si è unita al club nel 2024 dopo esperienze con lo Sturm Graz in Austria e i Randers in Danimarca, e ha segnato 14 gol in 71 presenze, tra cui la rete decisiva nella finale di Coppa del Belgio contro l’Anderlecht.

Video tratto da: IPA / KameraOne