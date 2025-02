Le faccende di casa non divertono quasi nessuno e ci sono persone che, per quanto si impegnino, non riescono a ottenere neanche grandi risultati. Stirare è una di quelle cose che proprio non si tollerano, e se ci fosse un modo per farlo più velocemente con una resa professionale?

Considerando anche quanto siano aumentati i ritmi di vita e quanto poco tempo si abbia per rendere presentabili i propri abiti, ecco che il trucco del foglio di alluminio può rappresentare davvero la svolta. E chissà che non si riesca ad avere anche del tempo libero in più da passare in compagnia delle persone care.

Come evitare di stirare e avere tutti i vestiti in ordine

Negli ultimi anni, le aziende leader nel settore tessile hanno trovato una serie di soluzioni per semplificare la vita alle persone che non hanno il tempo o che odiano stirare e cercano rimedi per farlo più velocemente oppure non farlo proprio. In tal senso, i vestiti no-iron sono una vera e propria rivoluzione e non necessitano di nient’altro, se non di un trattamento idoneo in lavatrice.

La pratica di stirare non ha un impatto solo in termini temporali, ma anche dal punto di vista economico. Gli elettrodomestici hanno dei costi energetici e, nel caso del ferro da stiro, si parla di consumi fra i 1000 e i 2800 watt. Considerando, oltretutto, che i costi in bolletta sono aumentati e l’inflazione ha reso più caro il costo della vita, determinate scelte fanno la differenza su un bilancio familiare. Questo vale a meno che, per stirare più velocemente, non si usi il trucco del foglio di alluminio.

Come funziona il trucco del foglio di alluminio

Se ci sono persone che amano stirare, e non cercano un modo per farlo più velocemente, e altre che non hanno il problema di arrivare a fine mese, la maggior parte non solo odia dover passare ore davanti all’asse, ma anche dei problemi economici per i quali risparmiare diventa una priorità imprescindibile.

Ecco allora che il trucco del foglio d’alluminio con il ferro da stiro potrebbe mettere tutti d’accordo: sia i pigri e quelli con poco tempo che coloro i quali hanno solo aumenti in termini di spese e stipendi sempre uguali (o addirittura più bassi).

La questione è semplice e, per provare se il suggerimento funziona davvero, è sufficiente mettere della carta stagnola sotto il copriasse da stiro. Si noterà una differenza notevole sia in termini di resa che di tempo impiegato.

Stendere i fogli di alluminio sull’asse dopo aver rimosso il rivestimento protettivo, posizionando la parte lucida verso l’alto.

Rimettere la copertura in stoffa e stirare normalmente.

Bastano due semplici mosse e procedere come di consueto per rendersi subito conto della differenza. Ma perché succede questo? Non è certo magia e dipende dalle proprietà strutturali dell’alluminio. Questo materiale, infatti, trattiene il calore e permette di stirare i vestiti anche dal basso e più velocemente. È facilmente intuibile come si possa evitare di girare camicie, maglie e pantaloni dall’altro lato per passare il ferro una seconda volta.

Infine, questo rimedio risulta essere molto utile per proteggere quei capi particolarmente delicati, che non possono essere maltrattati troppo con le alte temperature della stiratura e sui quali non andrebbe usato il ferro da stiro. Così facendo, si ottengono ottimi risultati senza che ferro e parti sensibili entrino a contatto diretto. Insomma, questo è uno di quei casi in cui “si prendono due piccioni con una fava”.