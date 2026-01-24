Per più di un secolo gli scienziati hanno dibattuto su come i blocchi di pietra che compongono il sito preistorico di Stonehenge, nel sud dell’Inghilterra, siano stati trasportati a centinaia di chilometri dai giacimenti originari. Una delle idee più dibattute prevedeva il trasporto glaciale, secondo cui i giganteschi massi sarebbero stati spostati naturalmente dai ghiacciai durante le ere fino alla zona di Salisbury Plain.

Una recente ricerca, pubblicata sulla rivista Communications Earth & Environment, però, ha fornito prove scientifiche convincenti che smonterebbero questa ipotesi, mettendo al centro l’attività dell’uomo e le sue capacità ingegneristiche. Pare, infatti, che siano state le persone a muovere deliberatamente le pietre.

Stonehenge: obiettivi e i metodi della ricerca scientifica

L’indagine su Stonehenge, condotta dai geologi Anthony Clarke e Christopher Kirkland della Curtin University in Australia, ha utilizzato una tecnica avanzata chiamata mineral fingerprinting, che tradotto vuol dire “impronta minerale”, per analizzare minuscoli frammenti di minerali — zirconi e apatiti — contenuti nelle sabbie dei fiumi attorno al sito preistorico.

Queste particelle fungono da indicatori geologici delle rocce da cui provengono. Ogni formazione rocciosa ha un’età e una composizione chimica specifiche. I ricercatori hanno quindi confrontato la datazione di questi minerali con quella dei potenziali giacimenti lontani nel Galles occidentale e in Scozia.

Se i blocchi di pietra di Stonehenge fossero stati trasportati dai ghiacciai fino alla piana, la sabbia locale ne avrebbe dovuto conservare i segni: cioè le impronte lasciate dagli stessi minerali portati dall’azione glaciale. Tuttavia, l’analisi di oltre 700 grani ha mostrato che le tracce presenti nelle sabbie attorno a Stonehenge corrispondono esclusivamente a rocce locali, non a quelle delle regioni lontane dove sono state identificate le rocce usate nella costruzione del sito. Ciò indica chiaramente che c’è un’altra spiegazione alla base dello spostamento.

Impatti sulla teoria del trasporto

La conferma che i ghiacciai non sono arrivati fino alla piana di Salisbury contesta la teoria del trasporto naturale e conferma che le pietre sono state invece spostate artificialmente da gruppi umani. Questo vale in particolare per le cosiddette bluestones, le rocce più piccole provenienti dalle Preseli Hills, nel Galles occidentale, distanti circa 225 chilometri dalla costruzione.

Allo stesso modo, altri studi hanno recentemente identificato un’origine ancora più remota per alcune pietre, come l’Altar Stone, probabilmente proveniente da aree del nord dell’Inghilterra o della Scozia, a oltre 500 chilometri di distanza. Questo trasporto potrebbe aver richiesto addirittura l’uso di vie d’acqua o imbarcazioni primordiali.

Questi risultati non solo chiariscono come le pietre non siano arrivate tramite il ghiaccio, ma rafforzano anche la visione di una società neolitica altamente organizzata e tecnologicamente più competente di quanto spesso supposto. Senza l’aiuto di ruote, metallo o macchine, queste popolazioni avrebbero dovuto progettare metodi per tagliare, trasportare e innalzare blocchi di diverse tonnellate — forse utilizzando slitte di legno, rulli, corde vegetali e navigazione fluviale. Tali tecniche, seppur primitive rispetto agli standard moderni, erano molto efficaci e testimoniano l’ingegno e la cooperazione delle comunità dell’epoca.

Oltre il trasporto: i misteri di Stonehenge

Nonostante queste nuove scoperte sulla modalità di trasporto di Stonehenge, molte domande rimangono aperte. Perché queste pietre furono portate così lontano? Quale significato avevano per le comunità neolitiche? Alcuni studi suggeriscono che il sito possa essere stato un centro cerimoniale, un osservatorio astronomico o un luogo di incontro rituale.

Altri ipotizzano motivi legati alla memoria collettiva o all’affermazione del potere culturale. La nuova evidenza scientifica, tuttavia, cambia il modo in cui interpretiamo le capacità e le motivazioni dei costruttori del sito preistorico, ponendo l’accento sull’azione umana deliberata piuttosto che su processi naturali fortuiti.