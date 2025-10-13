VIDEO
NOTIZIE 13 OTTOBRE 2025

Stop all'abuso di smartphone, una città giapponese limita l'uso a due ore al giorno

La città di Toyoake, nel Giappone centrale, ha introdotto una linea guida che invita i cittadini a limitare l’uso quotidiano dello smartphone a due ore.

Il provvedimento, privo di sanzioni, esclude il tempo speso per lavoro o studio ed è pensato per incoraggiare uno stile di vita digitale più equilibrato.

“Anche sui treni, tutti fissano il telefono e nessuno parla più“, ha dichiarato il sindaco Masafumi Kouki. “Non credo che questo debba essere considerato normale”.

L’iniziativa ha diviso l’opinione pubblica: alcuni la ritengono una proposta educativa utile, altri la considerano una misura eccessivamente invasiva.

Per il sindaco, però, l’obiettivo è uno solo: offrire ai cittadini l’occasione per riflettere su un uso più consapevole della tecnologia.

