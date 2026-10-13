Stop forzato per un aereo della Qantas, compagnia di volo australiana, fermato a Roma dopo essere arrivato da Perth. All’origine della decisione, un’invasione di cimici da letto che hanno morso alcuni passeggeri della classe economica, costringendoli a ricorrere alle cure con antistaminici, peraltro esauritisi rapidamente.

L’aereo è stato messo a terra per una pulizia approfondita, mentre tecnici e squadre di manutenzione hanno ispezionato i sedili della classe economica.

Qantas si è scusata con i clienti, precisando che il problema ha riguardato solo un numero limitato di sedili in classe economica e sottolineando come le cabine dei propri aeromobili vengono pulite regolarmente secondo standard accurati e sottoposte a trattamenti disinfettanti preventivi ogni 50 giorni.

I passeggeri coinvolti nella cancellazione hanno ricevuto una sistemazione in hotel e voli alternativi entro 48 ore dalla partenza prevista.

Le cimici dei letti possono nascondersi in vestiti, mobili e biancheria da letto, causando morsi pruriginosi ma raramente causano gravi problemi di salute. Con ogni probabilità, gli insetti sono stati arrivate in aereo dentro un bagaglio di un passeggero, per poi diffondersi rapidamente durante il volo, durato 17 ore.

Video tratto da: IPA / KameraOne