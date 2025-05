Ci sono alcune abitudini che spesso si rivelano rischiose. Fra queste c’è quella di lasciare lo straccio sulla maniglia del forno. Nonostante sia pratico e possa sembrare funzionale, dato che con il calore si asciuga prima, ci sono dei pericoli reali da non sottovalutare.

Non soltanto si corre il pericolo di danneggiare l’elettrodomestico, ma c’è il rischio di scatenare un incendio o di compromettere l’incolumità propria e della famiglia. Conoscere alcune conseguenze spesso sottovalutate può fare la differenza.

Rischio incendio: come uno straccio può innescare le fiamme

Non tutti pensano all’eventualità che un pezzo di stoffa vicino a una fonte di calore possa prendere fuoco, eppure è tutt’altro che fantascienza. Lasciare lo straccio sulla maniglia del forno, in caso di dispersioni o di aperture rapide dello sportello, può provocare un incendio. In un luogo, peraltro, in cui è altamente probabile che si propaghi velocemente.

Ad aumentare il rischio è la tipologia di tessuto, sulla quale davvero in pochi si soffermano in fase di acquisto e poi di utilizzo consapevole. Uno strofinaccio sintetico e particolarmente sottile si infiamma come fosse un foglio di carta e, se qualcuno si trova nelle vicinanze, è facile che si bruci gravemente.

Germi, odori e muffe: il pericolo della contaminazione

In cucina il vapore, il calore e i residui di cibo sono fidati compagni. Pensare di riuscire a neutralizzarli è un’utopia. Ecco perché non tutto è idoneo e la plastica nera può essere cancerogena. Lo straccio sulla maniglia del forno, inoltre, può contaminare i cibi perché è particolarmente soggetto a diventare ricettacolo di germi, cattivi odori e muffe malsane. Questo sopratutto se si utilizza per asciugare le stoviglie o le mani dopo aver passato tutto sotto il lavandino.

Quando si pensa di avere tutto pulito e splendente, in realtà non si riflette sul fatto che la prossimità di determinati utensili possa vanificare tutti gli sforzi e, soprattutto, mettere a repentaglio la salute di tutta la famiglia, basti pensare per esempio alle spugne per lavare i piatti. Ecco allora che trovare un posto idoneo per ogni cosa e mantenere l’ordine può fare la differenza.

Maniglia bollente e vapore: il rischio ustioni è reale

Tornando alla questione calore, armeggiare vicino a temperature superiori ai 100 °C con eccessiva sicurezza può essere pericoloso. Lo straccio sulla maniglia del forno può diventare bollente oppure si corre il pericolo di toccare con le mani parti dell’elettrodomestico incandescenti.

Particolare attenzione va posta quando si apre lo sportello. Non è raro che il vapore crei fastidio, o peggio, a chi avvicina troppo per controllare a che punto è la cottura della pietanza in preparazione. Insomma, la regola d’oro è quella di maneggiare tutto con cura e di trovare un luogo apposito per appendere presine e strofinacci.

Ventilazione bloccata: forno meno efficiente e più pericoloso

Un pezzo di stoffa steso davanti al forno può comprometterne il funzionamento e la sicurezza. Se si sceglie una modalità di cottura ventilata, infatti, questo meccanismo può essere manomesso dalla presenza di ostacoli non previsti dai progettisti e dai costruttori.

In definitiva, lo straccio non va appeso né davanti a una fonte di calore, né in prossimità del lavandino che spesso rimane umido o bagnato. È bene, invece, fissare dei ganci al muro in modo tale che abbia un posto a sé dedicato e soprattutto sicuro.

Infine, probabilmente, non tutti sanno che gli strofinacci possono essere disinfettati al microonde. Fondamentale, però, una volta asciutti, è conservarli in un cassetto pulito e lontano da umidità e fonti di calore.