Non è stata decisamente una mattinata come le altre per Shaun MacIver, un automobilista scozzese che una mattina s’è trovato a doversi fermare mentre viaggiava con il suo furgone di strani rumori che provenivano dal motore.

Accosto il mezzo, ecco la sorpresa: da sotto il cofano è apparsa una spaventatissima martora, che dopo essersi arrampicata fino al parabrezza ed aver dato un rapido sguardo intorno a sé, è fuggita nel bosco vicino.

Perché le martore entrano nel confano dell’auto

In zone boschive, del resto, non è raro che questi simpatici mustelidi finiscano sotto il cofano delle auto: le martore sono infatti animali estremamente curiosi e vengono attratti da odori particolari, compreso quello della gomma utilizzata per diversi cavi dell’auto, compresi quelli elettrici, dei freni o del radiatore.

Peraltro la loro curiosità di concretizza nel mordicchiare questi cavi per capirne la natura, con pessime conseguenze sul funzionamento dell’auto.

Come tenere lontane le martore dal motore

Qualora si verificassero con frequenza situazioni del genere, il consiglio è quello di rivolgersi al proprio meccanico per bloccare gli accessi al cofano mettendo griglie o barriere sotto il vano motore.

In alternativa, si può anche installare un dispositivo elettrico che emetta ultrasuoni in grado di spaventare le martore. E salvare i cavi e i tubi di gomma…

Video tratto da: IPA / KameraOne