Strategie e palle di neve, lo yukigassen è il 'nuovo curling' delle Olimpiadi

Dopo l’esplosione del curling, lanciato dalle Olimpiadi dopo essere stato per anni semisconosciuto, i Giochi potrebbero a breve lanciare nell’empireo degli sport ‘strani’ anche lo yukigassen. Di cosa si tratta: è essenzialmente una battaglia a palle di neve, diventata sport a Sobetsu, in Giappone, 37 anni fa e da allora diffusasi in 13 Paesi, tra cui Russia, Finlandia e Australia.

“La cosa migliore è avere una corporatura minuta. Più sei piccolo, meno sei un bersaglio facile. Devi anche essere agile e avere un buon braccio per lanciare”, ha dichiarato all’AFP Yuji Ano, presidente del comitato organizzatore del torneo di Sobetsu.

“Lo yukigassen sta diventando sempre più popolare e si sta diffondendo a livello internazionale – ha aggiunto – La Francia, ad esempio, non lo pratica ancora molto, ma in Finlandia e in alcune parti d’Europa è molto diffuso: tredici paesi giocano secondo le stesse regole. In questo contesto, l’idea è venuta naturalmente, per noi, di vederlo come un potenziale sport olimpico”.