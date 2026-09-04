Parcheggiare sulle strisce blu e ritardare di qualche minuto rispetto all’orario indicato sul ticket non significa necessariamente prendere una multa. Le regole sulla sosta a pagamento sono infatti cambiate con la revisione del Codice della strada e oggi prevedono una tolleranza calcolata in proporzione al tempo effettivamente acquistato. Una disciplina nazionale che supera il precedente quadro, nel quale la gestione degli sforamenti poteva essere interpretata in maniera diversa da Comune a Comune.
La novità centrale riguarda chi ha regolarmente pagato la sosta, ma lascia l’auto parcheggiata oltre il tempo indicato sul ticket. L’articolo 7 prevede tre diverse fasce, determinate sulla base della durata della sosta acquistata.
La tolleranza del 10%: la regola dei parcheggi a pagamento
La prima fascia è quella più favorevole all’automobilista. Se l’accertamento avviene entro il 10% del tempo per il quale è stata pagata la tariffa per sostare sulle strisce blu, non viene applicata alcuna multa. Non esiste quindi più un numero fisso di minuti valido per tutti: il margine dipende dalla durata del parcheggio acquistato.
In concreto, chi paga un’ora di sosta dispone di una tolleranza di 6 minuti. Chi acquista due ore può invece arrivare a 12 minuti oltre la scadenza senza incorrere nella multa. Per un ticket di 30 minuti, il margine scende a soli 3 minuti. La logica è dunque proporzionale: più lunga è la sosta pagata, maggiore sarà il margine concesso prima che scatti la sanzione.
Tra il 10% e il 50% scatta la multa ridotta
La situazione cambia quando lo sforamento supera il 10%, ma rimane entro il 50% del tempo acquistato. In questo caso viene applicata la sanzione prevista per la sosta irregolare, ma ridotta della metà. A ciò si aggiunge il recupero della tariffa non corrisposta per il periodo di sosta non pagato.
Per esempio, con un’ora di parcheggio acquistata, uno sforamento superiore a 6 minuti ma non oltre 30 minuti rientra nella seconda fascia. La sanzione base indicata dalla normativa è di 42 euro e, nella fascia intermedia, viene quindi dimezzata, ferme restando le ulteriori somme previste per il recupero della tariffa.
Oltre il 50%: multa piena
Se il tempo trascorso oltre la scadenza supera il 50% della durata della sosta pagata sulle strisce blu, entra in gioco la fascia più severa. In questo caso viene applicata la multa ordinaria, oltre al recupero della tariffa non corrisposta. L’importo della sanzione previsto dall’articolo 7, comma 14, è generalmente compreso tra 42 e 173 euro, secondo le condizioni previste dalla norma.
Il meccanismo vale esclusivamente per chi aveva effettuato un pagamento iniziale. Chi parcheggia sulle strisce blu senza pagare affatto non può infatti invocare la tolleranza del 10%.
Attenzione a chi non paga il ticket
La legge distingue chiaramente tra pagamento insufficiente e assenza totale di pagamento. Nel secondo caso la sanzione viene accompagnata dal recupero della tariffa non corrisposta. La normativa prevede inoltre che, nei casi disciplinati dall’articolo 7, il recupero possa essere calcolato sulla tariffa relativa all’intero periodo della giornata in cui viene accertata la violazione.
Per questo motivo non basta confidare in qualche minuto di tolleranza: prima di lasciare l’auto è importante verificare gli orari della sosta a pagamento indicati dalla segnaletica e, quando possibile, utilizzare sistemi digitali che consentano di prolungare il parcheggio.
La riforma del Codice della strada punta così a distinguere in maniera più precisa chi supera di poco il tempo acquistato da chi, invece, lascia l’auto per un periodo significativamente più lungo o non paga affatto. Una distinzione che rende le conseguenze della sosta irregolare più proporzionate alla durata dello sforamento.