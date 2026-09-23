Studente si cala a mani nude dalla scogliera per salvare un uomo stremato

Impresa eroica di Shen Daoren, studente di 25 anni di nome che si è calato lungo una scogliera a strapiombo alta 30 metri sul monte Wangyu a Dalian, nella provincia di Liaoning, senza attrezzatura di sicurezza, per raggiungere un uomo di circa 50 anni che tremava e stava perdendo la presa sulla parete quasi verticale a ridosso delle rocce e del mare.

Shen lo ha tenuto stretto contro la scogliera mentre altri calavano una corda dall’alto. Poi ha fissato la corda e ha permesso all’uomo di venir tirato in salvo dai soccorritori.

Video tratto da: IPA / KameraOne