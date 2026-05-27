Il subacqueo neozelandese Quinn Smith ha immortalato un incontro sottomarino mozzafiato durante una battuta di pesca subacquea. Due orche gli sono passate accanto a distanza ravvicinata: un’adulta e un cucciolo.
Il video mostra Quinn con la sua fiocina mentre una grande orca adulta, presumibilmente la madre, si avvicina con calma insieme a un cucciolo più piccolo.
I due scivolano senza sforzo nell’acqua, passando a pochi centimetri dal subacqueo senza mai dare però l’idea di minacciarlo, pe poi proseguire nella loro ‘nuotata’.
Video tratto da: IPA / CatersNews