El Niño è un fenomeno climatico ormai noto di cui si parla da tempo. Il suo ritorno, in genere, comporta l’arrivo di eventi meteorologici estremi che possono causare danni di svariato tipo. L’ultimo El Nino, che ha colpito nel 2023-2024, è stato uno dei cinque più forti mai registrati e ha contribuito a un anno torrido nel 2024 che ha battuto i record di temperatura globali. Per il 2026 l’Onu ha lanciato l’allarme sull’imminente ritorno del fenomeno che potrebbe essere il più intenso del secolo.

Cos’è il fenomeno El Niño e perché spaventa gli esperti?

Secondo quanto comunicato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM/WMO), questo potente fenomeno meteorologico naturale, che innalza le temperature globali e intensifica le precipitazioni, ha l’80% di probabilità di formarsi prima di settembre e il 90% di probabilità di persistere fino a novembre.

Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha affermato che il mondo “deve considerarlo come un urgente allarme climatico”.

I due fattori che contribuiscono alla formazione di El Niño sono i venti in quota che cambiano direzione e le acque degli oceani sempre più calde.

Il fenomeno climatico naturale e periodico nasce proprio dal riscaldamento delle acque oceaniche nella parte centro-orientale del Pacifico tropicale e si verifica in media ogni due/sette anni, durando dai nove ai dodici mesi. La soglia ufficiale per stabilire la creazione di un evento El Niño corrisponde a un aumento di 0,5 gradi delle temperature superficiali dei mari per un periodo stagionale. Se la soglia raggiunge un aumento di 2 gradi allora si parla di Super El Niño.

Secondo le stime del Noaa (la National Oceanographic and Atmospheric Administration) nel 2026 in quella zona le temperature potrebbero aumentare di 3 gradi battendo ogni record precedente.

Quali saranno le conseguenze del super El Niño in Europa?

La World Metereological Organisation (WMO/OMM) ha dichiarato che per i prossimi tre mesi sono previste temperature insolitamente elevate in quasi tutte le parti del pianeta e ha avvertito di una maggiore probabilità di piogge estreme e siccità.

Sebbene ogni evento El Niño sia unico, gli scienziati lo associano solitamente a piogge più intense in alcune zone del Sud America, del sud degli Stati Uniti, del Corno d’Africa e dell’Asia centrale.

Secondo le previsioni, difficilmente il Super El Niño colpirà l’Europa prima della fine di luglio e l’impatto dovrebbe essere comunque limitato. Le conseguenze principali sul continente saranno le precipitazioni di fine estate e anche in autunno.

Non è ancora possibile definire con certezza cosa accadrà e quanto durerà il fenomeno climatico, osservando quanto è accaduto in passato quando si è verificato questo fenomeno, nel Sud dell’Europa “si è registrato un clima più estremo, con dei colpi di frusta climatici, per esempio lunghi periodi di stress idrico seguiti da piogge particolarmente intense”.

In Italia è possibile immaginare dei picchi di calore nel Centro-sud con possibili episodi di siccità e temporali al Nord, un po’ come quelli che si sono registrati nel 2023. Le zone che dovrebbero essere colpite più duramente nel mondo saranno Australia, Indonesia, Canada in inverno e Stati Uniti in estate.

Le aree che subitanno le maggiori conseguenze dal passaggio di Super El Niño sarano il Perù e o paesi dell’Amazzonia che da secoli intrecciano la loro vita con il fenomeno, soprattutto per un accumulo di acque oceaniche calde al largo di Perù ed Ecuador: è in base al calore di quelle acque e in base a quanto si discosti dalla media stagionale che i meteorologi ne classificano l’intensità.