L’evoluzione del fenomeno climatico di Super El Niño continua a essere osservata con estrema attenzione dalla comunità scientifica internazionale. Secondo le più recenti analisi riportate da Nature, l’evento attualmente in sviluppo nell’Oceano Pacifico potrebbe raggiungere un’intensità eccezionale, tanto da essere considerato uno dei più potenti degli ultimi 150 anni.

Se gli scenari più critici dovessero concretizzarsi, gli effetti potrebbero estendersi ben oltre il Pacifico, influenzando il clima globale durante l’inverno 2026-2027 e contribuendo ad aumentare la frequenza di eventi meteorologici estremi.

Che cos’è El Niño

Super El Niño rappresenta la fase calda dell’ENSO – acronimo che sta per El Niño-Southern Oscillation – e che è un’oscillazione naturale che coinvolge le temperature superficiali dell’Oceano Pacifico tropicale e la circolazione atmosferica. In condizioni normali, i venti alisei spingono le acque più calde verso il Pacifico occidentale. Quando questi venti si indeboliscono, il calore accumulato si sposta verso le parti centrale e orientale, provocando un marcato aumento della temperatura superficiale del mare.

Si tratta di un fenomeno ciclico che si manifesta generalmente ogni due-sette anni e che, pur essendo naturale, oggi si inserisce in un contesto caratterizzato dal riscaldamento globale causato dalle attività umane. Questa sovrapposizione può amplificarne gli effetti, rendendo più intense le anomalie climatiche osservate a livello mondiale.

Le previsioni degli scienziati

Le simulazioni climatiche più recenti indicano che il fenomeno potrebbe rafforzarsi ulteriormente nei prossimi mesi fino a raggiungere il proprio massimo tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Alcuni modelli suggeriscono la possibilità di un “super El Niño”, una definizione utilizzata per descrivere gli episodi più intensi registrati nella serie storica.

Secondo gli esperti, se tale scenario si realizzasse, il calore rilasciato dall’oceano si sommerebbe agli effetti del cambiamento climatico antropico, contribuendo a mantenere le temperature medie globali su livelli eccezionalmente elevati. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale e la National Oceanic and Atmospheric Administration hanno evidenziato come un evento di forte intensità aumenti significativamente la probabilità di fenomeni meteorologici estremi in numerose aree del pianeta.

Quali potrebbero essere gli effetti nel mondo

Storicamente, gli episodi di Super El Niño modificano la distribuzione delle precipitazioni e delle temperature su scala globale. Alcune regioni possono sperimentare periodi di siccità particolarmente severi, mentre altre sono esposte a precipitazioni abbondanti, alluvioni e tempeste più intense. Tra gli impatti più frequentemente associati ai forti eventi figurano:

aumento delle ondate di calore;

maggiore probabilità di incendi boschivi nelle aree più aride;

precipitazioni eccezionali in alcune regioni tropicali e subtropicali;

alterazioni degli ecosistemi marini e della pesca dovute al riscaldamento delle acque superficiali;

incremento della probabilità di nuovi record di temperatura media globale.

Va comunque ricordato che gli effetti locali dipendono dall’interazione tra El Niño e numerosi altri fattori atmosferici e oceanici, motivo per cui non è possibile attribuire automaticamente un singolo evento meteorologico al fenomeno.

Le possibili conseguenze per l’Europa e l’Italia

Per quanto riguarda l’Europa, gli effetti di El Niño risultano generalmente meno diretti rispetto a quelli osservati nelle Americhe o nel Pacifico. Tuttavia, il fenomeno può influenzare la circolazione atmosferica su larga scala, modificando la frequenza delle perturbazioni e la distribuzione delle temperature durante l’autunno e l’inverno.

Nel caso dell’Italia, gli esperti invitano alla prudenza. Al momento non è possibile prevedere con precisione l’andamento della prossima stagione invernale, ma alcuni scenari suggeriscono una maggiore variabilità meteorologica, con l’alternanza di fasi particolarmente miti e periodi caratterizzati da precipitazioni intense. Le proiezioni stagionali rappresentano infatti indicazioni probabilistiche e non costituiscono previsioni puntuali del tempo.

Un fenomeno naturale in un clima che cambia

Gli studiosi sottolineano infine un aspetto fondamentale: El Niño non è causato dal cambiamento climatico, ma opera oggi in un sistema climatico già riscaldato dalle emissioni di gas serra. Questo significa che gli effetti di un episodio intenso possono risultare più marcati rispetto al passato, aumentando il rischio di nuovi record termici e di eventi estremi.

Per questo motivo la comunità scientifica continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione del fenomeno nei prossimi mesi. L’obiettivo è migliorare la capacità di previsione stagionale e consentire ai governi e ai sistemi di protezione civile di prepararsi con maggiore anticipo agli eventuali impatti, riducendo i rischi per popolazioni, infrastrutture ed ecosistemi.