Un gruppo di ricercatori ha scoperto che alcuni virus fatti evolvere a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sono diventati più efficaci nel colpire i batteri, aprendo nuove prospettive nella lotta contro le infezioni resistenti agli antibiotici.

Cosa sono davvero i “super virus”

I protagonisti di questa storia non sono virus pericolosi per l’uomo: si tratta di batteriofagi, ovvero virus che infettano esclusivamente i batteri. Da sempre, batteri e fagi sono impegnati in una sorta di corsa agli armamenti evolutiva: i primi sviluppano difese, i secondi affinano strategie per superarle. È un equilibrio dinamico che sulla Terra segue regole abbastanza prevedibili. Ma nello Spazio, quelle regole cambiano.

Perché la microgravità fa la differenza

Sulla stazione spaziale, la microgravità altera profondamente il comportamento di fluidi, cellule e microrganismi. In assenza di gravità, non esistono correnti naturali che mescolano l’ambiente: tutto resta sospeso. Questo significa che batteri e virus si incontrano meno frequentemente rispetto alla Terra. Per sopravvivere, i fagi sono costretti ad adattarsi a un contesto molto più lento e “silenzioso”, diventando più efficienti nell’agganciarsi ai loro bersagli quando finalmente li intercettano.

L’esperimento sulla ISS

Nello studio, pubblicato sulla rivista scientifica PLOS Biology, i ricercatori hanno confrontato popolazioni di Escherichia coli infettate da un batteriofago noto come T7. Alcuni campioni sono stati coltivati sulla ISS, altri sulla Terra, in condizioni identiche salvo per la gravità. Il risultato è stato chiaro: nello Spazio l’infezione avveniva più lentamente, ma i virus sviluppavano mutazioni specifiche che li rendevano più abili nel legarsi ai recettori batterici.

Gli effetti sulla terra di queste mutazioni nello Spazio

L’aspetto più interessante è emerso quando questi virus “spaziali” sono stati riportati sulla Terra. Testati contro ceppi di E. coli responsabili di infezioni comuni, come quelle urinarie, i fagi evoluti in orbita si sono dimostrati più efficaci rispetto alle versioni terrestri. In particolare, riuscivano a colpire batteri che normalmente resistono a quel tipo di virus. Una scoperta definita dagli stessi ricercatori quasi accidentale, ma che suggerisce come l’ambiente spaziale possa agire da acceleratore evolutivo, producendo soluzioni biologiche difficili da ottenere in laboratorio.

L’antibiotico-resistenza è una delle sfide sanitarie più urgenti del nostro tempo. I batteriofagi sono considerati da anni una possibile alternativa o complemento agli antibiotici tradizionali, ma renderli davvero efficaci contro ceppi resistenti non è semplice. Capire come la microgravità influenzi la loro evoluzione potrebbe offrire nuove strategie per “allenare” questi virus a diventare armi più precise contro i batteri patogeni.

Naturalmente, spedire virus nello Spazio non è una soluzione semplice né economica. Gli stessi scienziati sottolineano che bisognerà valutare se gli effetti osservati possano essere replicati sulla Terra simulando la microgravità, oppure se lo Spazio resti un laboratorio unico ma poco accessibile. Allo stesso tempo, la ricerca ha un valore anche per la salute degli astronauti: durante missioni lunghe, come quelle future verso la Luna o Marte, disporre di terapie efficaci contro le infezioni in microgravità potrebbe diventare essenziale.