Negli Stati Uniti basta poco per riaccendere l’attenzione su uno dei temi più affascinanti e controversi di sempre: gli UFO. Questa volta a far discutere non è un avvistamento o un documento segreto, ma la registrazione di due domini web, alien.gov e aliens.gov, comparsi nei database ufficiali del governo federale. Un dettaglio apparentemente tecnico che, però, arriva in un momento preciso: poche settimane dopo l’annuncio di Donald Trump sulla possibile declassificazione dei dossier governativi legati ai fenomeni anomali non identificati (UAP). Un incrocio di segnali che ha subito acceso curiosità, aspettative e, inevitabilmente, nuove speculazioni.

Cosa aspettarsi dalla registrazione di questi domini web

Al momento, i domini alien.gov e aliens.gov non puntano a siti attivi: sono semplicemente indirizzi registrati, accompagnati da alcune informazioni tecniche che suggeriscono l’utilizzo di servizi come Cloudflare. Non c’è quindi, almeno per ora, alcun contenuto consultabile né indicazioni ufficiali sulla loro funzione. Tuttavia, il tempismo della registrazione è ciò che rende la notizia rilevante.

L’ipotesi più concreta è che questi domini possano diventare in futuro piattaforme istituzionali dedicate alla pubblicazione di materiali ufficiali: documenti desecretati, archivi consultabili o aggiornamenti sulle attività legate agli UAP. In questo senso, si inserirebbero nel lavoro già avviato da strutture come l’All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), l’ufficio creato dal Dipartimento della Difesa per analizzare segnalazioni di fenomeni non identificati in aria, mare e spazio.

Va chiarito che, nonostante l’immaginario collettivo associ automaticamente questi temi alla presenza extraterrestre, l’approccio delle istituzioni americane è molto più pragmatico. L’obiettivo principale resta quello di garantire la sicurezza nazionale, monitorare eventuali minacce e migliorare il coordinamento tra le diverse agenzie. Finora, infatti, nessun rapporto ufficiale ha confermato l’esistenza di forme di vita aliene.

Eppure, la comunicazione attorno a questi domini ha contribuito ad alimentare il dibattito. La risposta della portavoce della Casa Bianca è stata un semplice “Stay tuned!” accompagnato da un’emoji aliena che ha lasciato spazio a interpretazioni e attese. In un contesto già segnato dalla promessa di maggiore trasparenza sui dossier UFO, anche un dettaglio come questo finisce per assumere un peso simbolico: più che una rivelazione imminente, sembra il segnale di una gestione sempre più pubblica e strutturata del tema.

Caso Roswell, 80 anni dalle prime speculazioni sugli UFO

Per capire perché notizie come questa continuino a generare così tanto interesse, bisogna tornare indietro nel tempo, fino al 1947. È lì che nasce uno dei casi più famosi della storia degli UFO: l’incidente di Roswell, in New Mexico. All’epoca, un comunicato militare parlò del recupero di un “disco volante”, salvo poi correggere rapidamente la versione ufficiale, attribuendo il ritrovamento a un pallone meteorologico.

Quella rettifica non bastò a spegnere i dubbi. Al contrario, diede il via a decenni di teorie alternative, ipotesi di insabbiamenti e racconti che mescolano testimonianze, mistero e cultura pop. Negli anni successivi, le indagini hanno collegato l’episodio a un progetto militare segreto, noto come Project Mogul, ma per molti appassionati il caso Roswell resta ancora oggi una delle prove più discusse di un possibile contatto con civiltà extraterrestri.

A quasi ottant’anni di distanza, il fascino di Roswell continua a influenzare il modo in cui il pubblico interpreta ogni nuova notizia legata agli UFO. Non è un caso che il tema sia stato più volte ripreso anche da figure politiche di primo piano: da Jimmy Carter, che raccontò un proprio avvistamento, a Ronald Reagan, che utilizzò il riferimento alieno in chiave simbolica, fino a Bill Clinton e Barack Obama, che hanno affrontato la questione in termini più istituzionali.

Molto probabilmente, alien.gov e aliens.gov finiranno per essere molto meno sensazionali di quanto il loro nome suggerisca, andando a scalfire, forse, il velo di mistero che da 80 anni avvolge la curiosità dell’uomo di cercare la vita oltre il nostro pianeta.